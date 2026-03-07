Трамп в частном порядке рассматривал возможность ввода войск США в Иран - СМИ

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 5470 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 12446 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 34282 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 49902 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 57292 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43025 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 74963 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29652 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26947 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25364 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.2м/с
53%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса7 марта, 02:29 • 15281 просмотра
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01 • 16148 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24 • 9370 просмотра
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войныPhoto7 марта, 06:00 • 4006 просмотра
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"07:12 • 5584 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 39111 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 46111 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 74963 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 45653 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 53522 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Дмитрий Кулеба
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 3464 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 18568 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 18850 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 36516 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 32662 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Золото

Трамп в частном порядке рассматривал возможность ввода войск США в Иран - СМИ

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Дональд Трамп в частном порядке рассматривал развертывание ограниченного контингента войск в Иране. План предусматривает контроль над ураном и нефтяное сотрудничество с новой властью.

Трамп в частном порядке рассматривал возможность ввода войск США в Иран - СМИ

Президент США Дональд Трамп в частном порядке проявлял серьезный интерес к возможности размещения американских наземных войск на территории Ирана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По словам собеседников издания, речь идет не о масштабном вторжении, а об ограниченном контингенте военных, который мог бы выполнять конкретные стратегические задачи.

Трамп обсуждал такую возможность с советниками и представителями Республиканской партии вне Белого дома. В частности, во время этих разговоров он описывал свое видение послевоенного Ирана, где контроль над иранским ураном будет обеспечен, а США будут сотрудничать с новой властью страны в сфере добычи нефти.

Трамп рассказал, каким хочет видеть новое руководство Ирана06.03.26, 17:44 • 4842 просмотра

В Белом доме в то же время отнеслись скептически к этим сообщениям. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что публикация основана на предположениях анонимных источников, которые не участвуют в процессе принятия решений по национальной безопасности.

"Президент Трамп всегда сохраняет все варианты открытыми, но любой, кто пытается утверждать, что он поддерживает тот или иной сценарий, не имеет реального доступа к этим обсуждениям", – сказала она.

Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом06.03.26, 20:55 • 6128 просмотров

Публично Трамп не исключал возможность использования американских наземных войск в Иране, хотя сейчас боевые действия ограничиваются воздушной кампанией. Потенциальное развертывание сухопутных сил может существенно расширить масштабы войны и повысить риски для американских военных.

По данным Пентагона, с начала конфликта шесть американских военнослужащих погибли и еще 18 получили ранения в результате иранских контратак.

Война на Ближнем Востоке вступает в 8-й день - что известно по странам на утро07.03.26, 09:46 • 2942 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Военное положение
Столкновения
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран