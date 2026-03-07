Трамп в частном порядке рассматривал возможность ввода войск США в Иран - СМИ

Президент США Дональд Трамп в частном порядке проявлял серьезный интерес к возможности размещения американских наземных войск на территории Ирана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По словам собеседников издания, речь идет не о масштабном вторжении, а об ограниченном контингенте военных, который мог бы выполнять конкретные стратегические задачи.

Трамп обсуждал такую возможность с советниками и представителями Республиканской партии вне Белого дома. В частности, во время этих разговоров он описывал свое видение послевоенного Ирана, где контроль над иранским ураном будет обеспечен, а США будут сотрудничать с новой властью страны в сфере добычи нефти.

В Белом доме в то же время отнеслись скептически к этим сообщениям. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что публикация основана на предположениях анонимных источников, которые не участвуют в процессе принятия решений по национальной безопасности.

"Президент Трамп всегда сохраняет все варианты открытыми, но любой, кто пытается утверждать, что он поддерживает тот или иной сценарий, не имеет реального доступа к этим обсуждениям", – сказала она.

Публично Трамп не исключал возможность использования американских наземных войск в Иране, хотя сейчас боевые действия ограничиваются воздушной кампанией. Потенциальное развертывание сухопутных сил может существенно расширить масштабы войны и повысить риски для американских военных.

По данным Пентагона, с начала конфликта шесть американских военнослужащих погибли и еще 18 получили ранения в результате иранских контратак.

