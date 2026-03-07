Трамп в частном порядке рассматривал возможность ввода войск США в Иран - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп в частном порядке рассматривал развертывание ограниченного контингента войск в Иране. План предусматривает контроль над ураном и нефтяное сотрудничество с новой властью.
Президент США Дональд Трамп в частном порядке проявлял серьезный интерес к возможности размещения американских наземных войск на территории Ирана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По словам собеседников издания, речь идет не о масштабном вторжении, а об ограниченном контингенте военных, который мог бы выполнять конкретные стратегические задачи.
Трамп обсуждал такую возможность с советниками и представителями Республиканской партии вне Белого дома. В частности, во время этих разговоров он описывал свое видение послевоенного Ирана, где контроль над иранским ураном будет обеспечен, а США будут сотрудничать с новой властью страны в сфере добычи нефти.
Трамп рассказал, каким хочет видеть новое руководство Ирана06.03.26, 17:44 • 4842 просмотра
В Белом доме в то же время отнеслись скептически к этим сообщениям. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что публикация основана на предположениях анонимных источников, которые не участвуют в процессе принятия решений по национальной безопасности.
"Президент Трамп всегда сохраняет все варианты открытыми, но любой, кто пытается утверждать, что он поддерживает тот или иной сценарий, не имеет реального доступа к этим обсуждениям", – сказала она.
Только Трамп решит, когда Иран "безоговорочно капитулирует" - Белый дом06.03.26, 20:55 • 6128 просмотров
Публично Трамп не исключал возможность использования американских наземных войск в Иране, хотя сейчас боевые действия ограничиваются воздушной кампанией. Потенциальное развертывание сухопутных сил может существенно расширить масштабы войны и повысить риски для американских военных.
По данным Пентагона, с начала конфликта шесть американских военнослужащих погибли и еще 18 получили ранения в результате иранских контратак.
Война на Ближнем Востоке вступает в 8-й день - что известно по странам на утро07.03.26, 09:46 • 2942 просмотра