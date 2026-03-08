В Иране избран новый Верховный лидер

Сейед Моджтаба Хаменеи избран новым Верховным лидером Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Подробности

Отмечается, что Сейед Моджтаба Хаменеи, сын бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, является влиятельной закулисной фигурой в Иране, тесно связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и аппаратом безопасности страны.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго", если иранская сторона сначала не получит его одобрения.

"Ему придется получить наше одобрение. Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому вопросу каждые 10 лет, когда у нас нет такого президента, как я", - сказал Трамп.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к гражданам Ирана, призвав их свергнуть действующий режим. Выступление сопровождалось кадрами с толпами людей, флагами Израиля и исторической иранской символикой – флагом со львом и солнцем.

