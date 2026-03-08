$43.810.0050.900.00
19:46 • 7074 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 19962 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 45057 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 29205 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 28648 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 26296 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 36978 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 79654 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44082 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44247 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
публикации
Эксклюзивы
В Иране избран новый Верховный лидер

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Сын Али Хаменеи избран новым главой Ирана. Дональд Трамп заявил, что лидер не продержится долго без одобрения США, а Нетаньяху призвал к восстанию.

В Иране избран новый Верховный лидер

Сейед Моджтаба Хаменеи избран новым Верховным лидером Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Подробности

Отмечается, что Сейед Моджтаба Хаменеи, сын бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, является влиятельной закулисной фигурой в Иране, тесно связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и аппаратом безопасности страны.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго", если иранская сторона сначала не получит его одобрения.

"Ему придется получить наше одобрение. Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому вопросу каждые 10 лет, когда у нас нет такого президента, как я", - сказал Трамп.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к гражданам Ирана, призвав их свергнуть действующий режим. Выступление сопровождалось кадрами с толпами людей, флагами Израиля и исторической иранской символикой – флагом со львом и солнцем.

Вадим Хлюдзинский

