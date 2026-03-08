Виткофф и Кушнер отправятся в Израиль, возмутившись слишком масштабными ударами по Ирану
Киев • УНН
Посланники Трампа проведут переговоры из-за недовольства США мощностью атак на нефтяные объекты. Вашингтон опасается сплочения иранцев вокруг режима.
Посланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — планируют прибыть в Израиль во вторник для экстренных переговоров. Визит происходит на фоне серьезных разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом относительно вчерашних массированных атак на иранскую нефтяную инфраструктуру. Американская сторона выражает недовольство тем, что масштаб операции значительно превысил ожидания Белого дома. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Высокопоставленные чиновники службы безопасности США сообщили, что Израиль заранее предупредил о намерениях атаковать нефтяные объекты, однако не уточнил реальную мощность ударов.
В американском военном командовании рассчитывали на преимущественно символический жест, а не на полное уничтожение стратегических запасов. В Вашингтоне опасаются, что дефицит топлива для гражданского населения Тегерана может вызвать обратный эффект — сплотить иранцев вокруг действующего режима и усилить антизападные настроения.
Мы не считаем, что это была хорошая идея. Американские военные ожидали преимущественно символического удара и были удивлены масштабами операции
Политический вакуум и позиция Министерства энергетики
По данным израильской службы безопасности, удары по топливным складам должны были стать четким сигналом Тегерану о недопустимости атак на гражданские объекты в Израиле. Однако ситуацию осложняет тот факт, что до сих пор обсуждение военных действий происходило преимущественно на уровне генералитета, без надлежащего политического согласования между правительствами.
Ранее в воскресенье министр энергетики США Крис Райт публично дистанцировался от действий союзника, заявив, что Соединенные Штаты не намерены самостоятельно атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана.
