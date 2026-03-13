Новий лідер Ірану живий "в якійсь формі" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, чий батько, колишній верховний лідер Алі Хаменеї, який був убитий у перший день війни США та Ізраїлю проти Ірану, живий, але "поранений". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Я думаю, що він, ймовірно, живий. Я думаю, що він поранений, але, ймовірно, живий в якійсь формі, знаєте - сказав Трамп в інтерв'ю програмі «The Brian Kilmeade Show» на каналі Fox News.

Водночас іранський чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив Reuters, що новопризначений верховний лідер отримав легкі поранення, але продовжує виконувати свої обов'язки.

Контекст

Новий верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час атаки США та Ізраїлю. Лідер перебуває у свідомості та переховується в захищеному місці з обмеженим зв'язком.

Він також пообіцяв атакувати бази США та вимагає компенсацій від Ізраїлю.

Водночас іранські ЗМІ повідомили, що вдова попереднього глави Ірану Алі Хаменеї - жива.

Нагадаємо

Корпус вартових ісламської революції остаточно затвердив кандидатуру Моджтаби Хаменеї на посаду нового верховного лідера Ірану, розглядаючи його як лояльну фігуру для продовження жорсткого політичного курсу.