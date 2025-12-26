Україна стала світовим лідером у цифровій трансформації державного сектору
Київ • УНН
Україна отримала статус світового лідера у цифровій трансформації державного сектору за результатами звіту GovTech Maturity Index 2025 від Світового банку. Країна увійшла до групи A, що свідчить про найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech.
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.
Деталі
GTMI оцінює цифрову зрілість урядів 198 країн світу, розподіляючи їх на чотири групи, - від A до D.
Перебування у групі A означає, що Україна має найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech
Рейтинг формується на основі середнього бала за чотирма ключовими напрямами.
Україна продемонструвала високі результати в кожному з них:
- Базові урядові системи: хмарні рішення та сумісність реєстрів.
- Надання онлайн-послуг: зручність та доступність сервісів для людей.
- Цифрова участь громадян: інструменти електронної демократії і залучення людей до ухвалення рішень.
- Драйвери розвитку: інституційні механізми, стратегії та інноваційне середовище.
Ключовим фактором успіху, за даними міністерства, стала екосистема "Дія", яка поєднала прості та зручні сервіси для людей, реальну участь громадян в управлінні країною та системні зміни у держсекторі, що дозволило Україні піднятися до "вищої ліги" цифрових держав і отримати світове визнання.
Нагадаємо
Книга світових рекордів визнала Дія.AI досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи". Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні.
