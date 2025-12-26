$41.930.22
49.430.26
18:17 • 5594 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 17240 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 18447 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 24751 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 39084 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24884 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19783 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19086 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20898 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44615 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Україна стала світовим лідером у цифровій трансформації державного сектору

Київ • УНН

 72 перегляди

Україна отримала статус світового лідера у цифровій трансформації державного сектору за результатами звіту GovTech Maturity Index 2025 від Світового банку. Країна увійшла до групи A, що свідчить про найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech.

Україна стала світовим лідером у цифровій трансформації державного сектору

Україна отримала статус світового лідера у цифровій трансформації державного сектору за результатами звіту GovTech Maturity Index 2025 від Світового банку. Країна увійшла до групи A, до якої належать найбільш технологічно розвинені держави. Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Деталі

GTMI оцінює цифрову зрілість урядів 198 країн світу, розподіляючи їх на чотири групи, - від A до D. 

Перебування у групі A означає, що Україна має найбільш розвинені та ефективні рішення у сфері GovTech

- повідомили у відомстві.

Рейтинг формується на основі середнього бала за чотирма ключовими напрямами.

Україна продемонструвала високі результати в кожному з них:

  • Базові урядові системи: хмарні рішення та сумісність реєстрів.
    • Надання онлайн-послуг: зручність та доступність сервісів для людей.
      • Цифрова участь громадян: інструменти електронної демократії і залучення людей до ухвалення рішень.
        • Драйвери розвитку: інституційні механізми, стратегії та інноваційне середовище.

          Ключовим фактором успіху, за даними міністерства, стала екосистема "Дія", яка поєднала прості та зручні сервіси для людей, реальну участь громадян в управлінні країною та системні зміни у держсекторі, що дозволило Україні піднятися до "вищої ліги" цифрових держав і отримати світове визнання.

          Нагадаємо

          Книга світових рекордів визнала Дія.AI досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи". Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні.

          Віта Зеленецька

          Технології
          Техніка
          Дія (сервіс)
          Світовий банк
          Україна