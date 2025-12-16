Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню

В Украине в 2026 году стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек составит около 3980 гривен. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что новогоднее меню из блюд, традиционных для стола: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. будут стоить в расчете на среднестатистическую семью из четырех человек около 3980 грн, что на 10,7% дороже новогоднего меню в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 406,87 грн, что на 5,8% больше, чем при праздновании нового года в 2025 году. Самым дорогим ингредиентом блюда традиционно остается колбаса – 180 грн за 0,5 кг (рост цен на 12,5% в зависимости от производителя).

Цена картофеля снизилась на 57,6% по сравнению с прошлым годом, поэтому за 580 г придется заплатить 8,50 грн, за две морковки – 3,18 грн (- 62,3%), а за две луковицы – 1,75 грн (- 58%). Остальные составляющие этого салата наоборот подорожали: 6 шт. яиц куриных (360 г) стоят 49,08 грн (+4,8%), зеленый горошек – 62,50 грн за 0,5 кг (+11,5%), консервированные огурцы – 43,92 грн за 200 г (+14,9%). Заправить салат майонезом (350 г) обойдется в 57,99 грн (+14,3%).

За счет значительного удешевления овощей в текущем году стоимость салата "Сельдь под шубой" (1,5 кг продуктов) составляет 174,83 грн, что лишь на 4% превысит прошлогодний показатель. Львиную долю стоимости традиционного салата составит филе сельди – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%). Майонез (180 г) обойдется в 29,82 грн.

Более чем вдвое по сравнению с прошлым годом снизились цены на овощи. Так за 2 картофелины (280 г) нужно заплатить 4,10 грн (-57,6%), 1 морковку (190 г) – 2,16 грн (-62,3%), 1 свеклу (250 г) – 2,46 грн (-49,4%), 1 луковицу (170 г) – 1,29 грн (-58%).

Расходы на мясные продукты выросли за год на 23%. За 350 г сырокопченой колбасы "Брауншвейгская" заплатим 410 грн (на 22% больше по сравнению с ценами 2024 года), за полкило бекона запеченного – 276 грн (+11%), килограмм битка из свинины (свежего) – 339 грн (+15%).

По состоянию на конец текущего года мясо птицы хоть и больше всего подорожало, однако остается самым дешевым среди видов мяса. За килограмм филе куриного свежего придется заплатить, в среднем, 244 грн (рост цены на 40%). В целом, стоимость 2,8 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 1269 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 135 грн. Молочные продукты в этом году также прибавили в цене. Так, за твердый сыр (300 г) заплатим 176 грн (+19%), а пачка масла сливочного (200 г) – 118 грн (+14%).

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 473 грн – на 5% меньше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 29 грн (-58%), грибы шампиньоны (1 кг) – 140 грн (-11%), перец сладкий (0,5 кг) – 128 грн (+29%), огурцы свежие (0,5 кг) – 49 грн (-11%), помидоры свежие (1 кг) – 127 грн (+6%).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 200 грн (снижение стоимости на 22%). За 2 кг мандаринов заплатим 116 грн, 1 кг бананов обойдется, в среднем, 62 грн, 1 лимон (200 г) – 22 грн.

Батон белого хлеба будет стоить 35 грн (+25%). Шоколадные конфеты – в среднем 326 грн за 1 кг (+16%).

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 239 грн. Чуть больше – 278 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 14% и 6%.

Что касается безалкогольных напитков, то они обойдутся в 149 грн (рост в цене на 34%). За сок "Наш Сок" мультивитамин с мякотью 950 мл придется заплатить 61,90 грн (+57%), за напиток "Кока-кола" (1,75 л) – 60,80 грн (+26%), за минеральную воду "Моршинская" (1,5 л) – 26,38 грн (+14%).

Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 813 грн. В зависимости от производителя банка красной икры (100 г) обойдется в среднем в 469 грн, а 180 г красной рыбы – в 344 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 4793 грн (+10,6%).

Ученые считают, что рост стоимости новогоднего стола обусловлен последствиями военных действий, в частности значительными потерями экономики и домохозяйств, сокращением производства, дефицитом и подорожанием топлива, а также логистическими осложнениями и общей неопределенностью.

На фоне полномасштабного вторжения дополнительными факторами подорожания продуктов в этом году стали рост тарифов на электроэнергию и цен на энергоносители. В то же время рекордные урожаи овощей позволили частично сдержать рост цен для потребителей.

Повышение стоимости новогоднего стола в 2026 году свидетельствует об увеличении расходов украинцев на питание, поэтому большинство домохозяйств вынуждены будут экономить на традиционном праздничном наборе продуктов, отметили эксперты - говорится в сообщении.

Справка

Расчет стоимости новогоднего стола 2025 года сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 11 декабря 2025 года.

