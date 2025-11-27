Без елки, но с вертепом: какие города в Украине отказались от новогодних деревьев
Киев • УНН
Тернополь и Чернигов не будут устанавливать главные новогодние елки из-за трагических событий и действия военного положения. Города сохранят только традиционные рождественские шопки и вертепы, передает УНН.
Детали
В Тернополе в этом году не будут устанавливать главную городскую елку на Театральной площади.
Как сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, решение приняли, чтобы почтить память погибших в результате российской атаки 19 ноября.
В этом году на Театральной площади не будет новогодней елки. Будет традиционная украинская шопка. После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год привычным способом в этом году не можем. Почти 40 тернополян, тернополянок не встретят Новый 2026 год. Среди них шестеро детишек
А также добавил, что "шопка – это символ возрождения надежды даже в самые темные времена. Мы помним о тех, кого потеряли. И верим, что следующий год принесет мир".
В Чернигове центральную новогоднюю елку, "сказочный городок" и фуд-зону в этом году также не будут устанавливать.
Такое решение город принимает уже третий год подряд – с 2023 года – в связи с полномасштабной войной и действием военного положения.
В то же время в сквере Богдана Хмельницкого традиционно установят рождественский вертеп. Также рассматривают возможность размещения нескольких небольших елок, как это было в предыдущие годы.
Оба города решили отказаться от масштабных праздничных декораций, отдавая предпочтение сдержанному и символическому оформлению. Их решения продиктованы войной и желанием почтить память погибших.
Напомним
В столице с 4 декабря стартует официальная продажа новогодних елок. Город откроет 141 легальную локацию для реализации сертифицированных деревьев, а предпринимателей призывают присоединяться к организации праздничных ярмарок. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.