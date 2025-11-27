$42.300.10
Ексклюзив
15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
Без ялинки, але із шопкою: які міста в Україні відмовились від новорічних дерев

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Тернопіль та Чернігів відмовилися від встановлення головних новорічних ялинок через трагічні події та воєнний стан. Міста збережуть лише різдвяні шопки та вертепи, вшановуючи пам'ять загиблих.

Без ялинки, але із шопкою: які міста в Україні відмовились від новорічних дерев

Тернопіль та Чернігів не встановлюватимуть головні новорічні ялинки через трагічні події та дію воєнного стану. Міста збережуть лише традиційні різдвяні шопки та вертепи, передає УНН.

Деталі

У Тернополі цього року не встановлюватимуть головну міську ялинку на Театральному майдані.

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, рішення ухвалили, щоб вшанувати пам’ять загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада.

Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки.Буде традиційна українська шопка.Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок 

– написав мер.

А також додав, що "шопка – це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир".

У Чернігові центральну новорічну ялинку, "казкове містечко" та фуд-зону цьогоріч також не встановлюватимуть.

Таке рішення місто ухвалює вже третій рік поспіль – з 2023 року – у зв’язку з повномасштабною війною та дією воєнного стану.

Водночас у сквері Богдана Хмельницького традиційно встановлять різдвяний вертеп. Також розглядають можливість розміщення кількох невеликих ялинок, як це було в попередні роки.

Обидва міста вирішили відмовитись від масштабних святкових декорацій, віддаючи перевагу стриманому та символічному оформленню. Їхні рішення продиктовані війною та бажанням вшанувати пам’ять загиблих.

Нагадаємо

У столиці з 4 грудня стартує офіційний продаж новорічних ялинок. Місто відкриє 141 легальну локацію для реалізації сертифікованих дерев, а підприємців закликають долучатися до організації святкових ярмарків. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Алла Кіосак

