На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 5216 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 25096 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 19607 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25982 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36934 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32302 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34274 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32148 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34005 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзивы
Штрафы за незаконную вырубку елок перед новогодними праздниками выросли втрое

Киев • УНН

 • 80 просмотра

ГП "Леса Украины" реализовало более 17 тысяч рождественских елок на 3,5 млн грн. Предприятие начало рейды, выявив 34 случая незаконных рубок и составив 28 админпротоколов на более чем 14 тыс. грн.

Штрафы за незаконную вырубку елок перед новогодними праздниками выросли втрое

ГП "Леса Украины" с конца ноября реализовало более 17 тысяч рождественских елок на сумму 3,5 млн грн и начало рейды по выявлению незаконных рубок, штрафы перед новогодними праздниками повышены втрое. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия в Telegram, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что больше всего елок продано в филиалах "Центральный лесной офис" - 6,9 тыс., "Северный лесной офис" - 3,7 тыс. и "Полесский лесной офис" - 3,4 тыс.

Средняя цена одной проданной елки составляет 202 грн с НДС. Всего госпредприятие планирует реализовать около 140 тысяч хвойных деревьев по опыту предыдущего рождественско-новогоднего сезона

- говорится в сообщении.

"Леса Украины" напомнили, что филиалы госпредприятия организуют розничную торговлю на более чем 300 торговых площадках: в лесных хозяйствах, ярмарках и рынках населенных пунктов. Информация о местах реализации и контактах ответственных лиц размещена на веб-странице ГП "Леса Украины".

Кроме того, елку можно предварительно заказать, позвонив в ближайшее лесничество, которое их реализует. После этого приехать, оплатить (осуществить оплату можно через терминал в лесничестве/надлесничестве, в отделении банка или через онлайн-банкинг) и забрать новогоднее дерево.

В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили05.12.25, 17:45 • 60145 просмотров

Цены на новогодние хвойные деревья по сравнению с прошлым годом почти не изменились - в среднем от 210 до 250 грн. Ель/пихта — от 240-280 грн. Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья. Например, на Волыни 1,5-метровая сосна стоит 180 грн, на Сумщине и Черниговщине - 170 грн. Немного выше цены в малоресурсных регионах Востока и Юга и вблизи крупных городов.

Лесничества некоторых филиалов ГП "Леса Украины" предлагают новогодние елки в контейнерах. Цены стартуют от 500 грн в зависимости от размеров.

Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы06.12.25, 14:23 • 81670 просмотров

В то же время для охраны хвойных насаждений в рождественско-новогодний период филиалами ГП "Леса Украины" сформировано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек. Рейдовые группы провели 385 совместных рейдов, во время которых они выявили 34 случая незаконных рубок хвойных деревьев и составили 28 административных протоколов суммарно на более чем 14 тыс. грн.

Размер штрафа зависит от места незаконно срубленной новогодней елки и ее диаметра дерева в коре у шейки корня в возрасте до 41 года: до 10 см - 893 грн (в заповедниках - 7,6 тыс. грн); 10,1-14 см - 1,5 тыс. грн (13,3 тыс. грн); 14,1-18 см - более 4 тыс. грн (34,7 тыс. грн).

В декабре и январе штрафы выше в три раза! В случае существенного ущерба (от 30,2 тыс. грн) от вырубки и сбыта незаконно срубленных деревьев предусмотрено уголовное наказание

- предупредило госпредприятие.

Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная05.12.25, 19:32 • 78877 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Новый год
Сумская область
Волынская область
Черниговская область