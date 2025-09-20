Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь

harvard.edu

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу усилила свою кампанию против Гарвардского университета, установив новые ограничения на возможность университета Лиги плюща получать федеральные средства для помощи студентам, ссылаясь на обеспокоенность по поводу «финансового положения» старейшего и богатейшего университета в Соединенных Штатах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство образования США заявило, что ввело для Гарварда, базирующегося в Кембридже, штат Массачусетс, режим «усиленного мониторинга за средствами», что является отходом от обычной практики, которая заставляет университет использовать собственные средства для выплаты федеральной помощи студентам, прежде чем использовать средства министерства.

Трамп ужесточил меры в отношении университетов и угрожал сокращением федерального финансирования по ряду вопросов, таких как пропалестинские протесты против наступления Израиля, союзника США, на сектор Газа, политика в отношении трансгендеров, климатические инициативы и программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Министерство образования США также требует от Гарварда открытия аккредитива на сумму 36 миллионов долларов для обеспечения выполнения своих финансовых обязательств. В письме говорится, что недавние события вызвали обеспокоенность по поводу финансового состояния Гарварда, со ссылкой на решение университета выпустить облигации и провести сокращения на фоне конфликта с Белым домом.

Министерство образования США заявило, что Гарвард рискует потерять доступ ко всей федеральной студенческой помощи из-за невыполнения запросов Управления по гражданским правам (Office of Civil Rights) на предоставление документов, что, как предупреждалось в отдельном письме, может повлечь за собой принудительные меры.

Это управление изучает вопрос о том, продолжает ли Гарвард учитывать расовый фактор при приеме в бакалавриат.

Гарвард не ответил на запросы о комментариях.

Дополнение

В июле правительство урегулировало свои федеральные расследования с Колумбийским университетом, который согласился выплатить правительству более 220 миллионов долларов, и Университетом Брауна, который заявил, что выплатит 50 миллионов долларов в поддержку развития местных кадров. Оба университета согласились с некоторыми требованиями правительства.

Администрация Трампа стремится к мировому соглашению с Гарвардом. Трамп заявил, что Гарвард должен выплатить «не менее 500 миллионов долларов».

Правительство США отдельно предложило урегулировать расследование в отношении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе из-за выплаты университетом 1 миллиарда долларов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это предложение попыткой вымогательства. В августе университет сообщил, что правительство заморозило финансирование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе почти на 600 миллионов долларов.