Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь

10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода 20 сентября, 02:55
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic 20 сентября, 04:38
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА 20 сентября, 04:40
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину 06:16
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов 08:02
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака 08:41
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты 20 сентября, 04:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме 19 сентября, 14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Государственная граница Украины
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные 19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме 19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ 19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ 19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году 19 сентября, 10:18
ТикТок
Бильд
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Администрация Трампа усилила кампанию против Гарвардского университета, установив новые ограничения на получение федеральных средств для помощи студентам. Министерство образования США ввело для Гарварда режим усиленного мониторинга за средствами и требует открытия аккредитива на сумму 36 миллионов долларов.

Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь
harvard.edu

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу усилила свою кампанию против Гарвардского университета, установив новые ограничения на возможность университета Лиги плюща получать федеральные средства для помощи студентам, ссылаясь на обеспокоенность по поводу «финансового положения» старейшего и богатейшего университета в Соединенных Штатах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство образования США заявило, что ввело для Гарварда, базирующегося в Кембридже, штат Массачусетс, режим «усиленного мониторинга за средствами», что является отходом от обычной практики, которая заставляет университет использовать собственные средства для выплаты федеральной помощи студентам, прежде чем использовать средства министерства.

Трамп ужесточил меры в отношении университетов и угрожал сокращением федерального финансирования по ряду вопросов, таких как пропалестинские протесты против наступления Израиля, союзника США, на сектор Газа, политика в отношении трансгендеров, климатические инициативы и программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Министерство образования США также требует от Гарварда открытия аккредитива на сумму 36 миллионов долларов для обеспечения выполнения своих финансовых обязательств. В письме говорится, что недавние события вызвали обеспокоенность по поводу финансового состояния Гарварда, со ссылкой на решение университета выпустить облигации и провести сокращения на фоне конфликта с Белым домом.

Министерство образования США заявило, что Гарвард рискует потерять доступ ко всей федеральной студенческой помощи из-за невыполнения запросов Управления по гражданским правам (Office of Civil Rights) на предоставление документов, что, как предупреждалось в отдельном письме, может повлечь за собой принудительные меры.

Это управление изучает вопрос о том, продолжает ли Гарвард учитывать расовый фактор при приеме в бакалавриат.

Гарвард не ответил на запросы о комментариях.

Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа04.09.25, 04:09 • 4623 просмотра

Дополнение

В июле правительство урегулировало свои федеральные расследования с Колумбийским университетом, который согласился выплатить правительству более 220 миллионов долларов, и Университетом Брауна, который заявил, что выплатит 50 миллионов долларов в поддержку развития местных кадров. Оба университета согласились с некоторыми требованиями правительства.

Администрация Трампа стремится к мировому соглашению с Гарвардом. Трамп заявил, что Гарвард должен выплатить «не менее 500 миллионов долларов».

Правительство США отдельно предложило урегулировать расследование в отношении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе из-за выплаты университетом 1 миллиарда долларов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это предложение попыткой вымогательства. В августе университет сообщил, что правительство заморозило финансирование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе почти на 600 миллионов долларов.

Юлия Шрамко

Новости МираОбразование
Гэвин Ньюсом
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Сектор Газа