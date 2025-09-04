$41.360.01
3 сентября, 17:28 • 16431 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 26908 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 22628 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 22877 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 42640 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22941 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24393 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22629 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24639 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 47014 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49 • 42641 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:16 • 47014 просмотра
Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Федеральный судья встал на сторону Гарвардского университета в деле о возобновлении финансирования исследований. Белый дом заморозил более 2 миллиардов долларов, обвиняя вуз в бездействии в отношении антисемитизма.

Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа

Гарвардский университет одержал знаковую победу в борьбе с администрацией президента США Дональда Трампа. Федеральный судья встал на сторону вуза в его попытках восстановить более 2 миллиардов долларов федерального финансирования исследований, замороженного Белым домом, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что судья окружного суда США Эллисон Берроуз отклонила аргумент администрации о том, что финансирование было прекращено в рамках борьбы с антисемитизмом на территории университета.

В свою очередь в администрации Трампа уже заявили, что "немедленно обжалуют" решение суда.

Для любого непредвзятого наблюдателя очевидно, что Гарвардский университет не смог защитить своих студентов от преследований и позволил дискриминации годами господствовать на территории университета. Гарвард не имеет конституционного права на деньги налогоплательщиков и не имеет права на получение грантов в будущем

- сказала пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон

Напомним

В апреле правительство США приостановило финансирование Гарварда на сумму более 2,2 млрд долларов. Причиной стал отказ университета выполнять требования по борьбе с антисемитизмом.

Впоследствии Гарвардский университет подал иск против администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в федеральный суд, обвинив Белый дом в произвольном сокращении финансирования исследований Гарварда с целью "наказать заведение за защиту его конституционных прав".

Вадим Хлюдзинский

