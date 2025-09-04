Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа
Киев • УНН
Федеральный судья встал на сторону Гарвардского университета в деле о возобновлении финансирования исследований. Белый дом заморозил более 2 миллиардов долларов, обвиняя вуз в бездействии в отношении антисемитизма.
Гарвардский университет одержал знаковую победу в борьбе с администрацией президента США Дональда Трампа. Федеральный судья встал на сторону вуза в его попытках восстановить более 2 миллиардов долларов федерального финансирования исследований, замороженного Белым домом, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Отмечается, что судья окружного суда США Эллисон Берроуз отклонила аргумент администрации о том, что финансирование было прекращено в рамках борьбы с антисемитизмом на территории университета.
В свою очередь в администрации Трампа уже заявили, что "немедленно обжалуют" решение суда.
Для любого непредвзятого наблюдателя очевидно, что Гарвардский университет не смог защитить своих студентов от преследований и позволил дискриминации годами господствовать на территории университета. Гарвард не имеет конституционного права на деньги налогоплательщиков и не имеет права на получение грантов в будущем
Напомним
В апреле правительство США приостановило финансирование Гарварда на сумму более 2,2 млрд долларов. Причиной стал отказ университета выполнять требования по борьбе с антисемитизмом.
Впоследствии Гарвардский университет подал иск против администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в федеральный суд, обвинив Белый дом в произвольном сокращении финансирования исследований Гарварда с целью "наказать заведение за защиту его конституционных прав".
