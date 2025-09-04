Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа

Гарвардский университет одержал знаковую победу в борьбе с администрацией президента США Дональда Трампа. Федеральный судья встал на сторону вуза в его попытках восстановить более 2 миллиардов долларов федерального финансирования исследований, замороженного Белым домом, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Отмечается, что судья окружного суда США Эллисон Берроуз отклонила аргумент администрации о том, что финансирование было прекращено в рамках борьбы с антисемитизмом на территории университета.

В свою очередь в администрации Трампа уже заявили, что "немедленно обжалуют" решение суда.

Для любого непредвзятого наблюдателя очевидно, что Гарвардский университет не смог защитить своих студентов от преследований и позволил дискриминации годами господствовать на территории университета. Гарвард не имеет конституционного права на деньги налогоплательщиков и не имеет права на получение грантов в будущем