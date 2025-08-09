Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований
Киев • УНН
Администрация Трампа оказывает давление на Гарвардский университет, угрожая отобрать патенты из-за несоблюдения законодательства о федеральном финансировании. У университета есть время до 5 сентября, чтобы доказать соответствие требованиям, иначе он рискует потерять права на патенты.
Администрация Трампа пригрозила отобрать у Гарвардского университета патенты на сотни миллионов долларов, обвинив престижный вуз Лиги плюща в несоблюдении законодательства о федеральном финансировании научных исследований. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В письме президенту Гарварда Алану Гарберу, отправленном в пятницу, министр торговли США Говард Латник заявил, что университет не выполняет свои обязательства перед американскими налогоплательщиками, что открывает путь к процессу, по которому правительство может конфисковать патенты согласно закону Bayh-Dole.
У Гарварда есть время до 5 сентября, чтобы доказать соответствие требованиям, в частности - предоставлял ли он предпочтение производству в США, иначе существует риск потерять права на патенты. Как указано в письме, которое видели журналисты Bloomberg News, правительство также может предоставить лицензии на эти патенты третьим сторонам.
"Этот беспрецедентный шаг - еще одна попытка давления на Гарвард за то, что он отстаивает свои права и свободы," - заявил представитель университета. "Мы полностью соблюдаем закон Bayh-Dole и стремимся обеспечить общественности доступ к инновациям, созданным в результате исследований, финансируемых федеральным правительством в Гарварде."
Дополнение
Этот шаг стал новым витком конфликта между Белым домом и Гарвардом из-за более чем 2 миллиардов долларов замороженного федерального финансирования, тогда как стороны пытаются прийти к соглашению о потенциальном урегулировании. Это также первый случай, когда администрация использует Министерство торговли и патентное законодательство как инструмент давления на Гарвард и другие элитные учебные заведения.
Гарвард подал в суд из-за прекращения финансирования, а также из-за попыток администрации запретить университету принимать иностранных студентов.
Согласно сообщению Bloomberg News, администрация Трампа требует от Гарварда по меньшей мере $500 миллионов для возврата федеральных средств. Гарвард, по данным источников, отказался согласиться на такую сумму.
