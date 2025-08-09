$41.460.15
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 27708 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 114646 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 113629 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 67734 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 126129 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 71172 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 52051 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37651 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 105523 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Администрация Трампа оказывает давление на Гарвардский университет, угрожая отобрать патенты из-за несоблюдения законодательства о федеральном финансировании. У университета есть время до 5 сентября, чтобы доказать соответствие требованиям, иначе он рискует потерять права на патенты.

Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований

Администрация Трампа пригрозила отобрать у Гарвардского университета патенты на сотни миллионов долларов, обвинив престижный вуз Лиги плюща в несоблюдении законодательства о федеральном финансировании научных исследований. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В письме президенту Гарварда Алану Гарберу, отправленном в пятницу, министр торговли США Говард Латник заявил, что университет не выполняет свои обязательства перед американскими налогоплательщиками, что открывает путь к процессу, по которому правительство может конфисковать патенты согласно закону Bayh-Dole.

У Гарварда есть время до 5 сентября, чтобы доказать соответствие требованиям, в частности - предоставлял ли он предпочтение производству в США, иначе существует риск потерять права на патенты. Как указано в письме, которое видели журналисты Bloomberg News, правительство также может предоставить лицензии на эти патенты третьим сторонам.

"Этот беспрецедентный шаг - еще одна попытка давления на Гарвард за то, что он отстаивает свои права и свободы," - заявил представитель университета. "Мы полностью соблюдаем закон Bayh-Dole и стремимся обеспечить общественности доступ к инновациям, созданным в результате исследований, финансируемых федеральным правительством в Гарварде."

Дополнение

Этот шаг стал новым витком конфликта между Белым домом и Гарвардом из-за более чем 2 миллиардов долларов замороженного федерального финансирования, тогда как стороны пытаются прийти к соглашению о потенциальном урегулировании. Это также первый случай, когда администрация использует Министерство торговли и патентное законодательство как инструмент давления на Гарвард и другие элитные учебные заведения.

Гарвард подал в суд из-за прекращения финансирования, а также из-за попыток администрации запретить университету принимать иностранных студентов.

Согласно сообщению Bloomberg News, администрация Трампа требует от Гарварда по меньшей мере $500 миллионов для возврата федеральных средств. Гарвард, по данным источников, отказался согласиться на такую сумму.

Ведущий канадский университет будет принимать студентов из Гарварда, чьи визы будут аннулированы в США27.06.25, 07:15 • 3980 просмотров

Ольга Розгон

политикаОбразование
Bloomberg News
Министерство торговли Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты