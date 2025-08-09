Адміністрація Трампа посилює тиск на Гарвард через патенти та фінансування досліджень
Київ • УНН
Адміністрація Трампа тисне на Гарвардський університет, погрожуючи забрати патенти через невиконання законодавства щодо федерального фінансування. Університет має час до 5 вересня, щоб довести відповідність вимогам, інакше ризикує втратити права на патенти.
Адміністрація Трампа пригрозила забрати у Гарвардського університету патенти на сотні мільйонів доларів, звинувативши престижний виш Ліги плюща у невиконанні законодавства щодо федерального фінансування наукових досліджень. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
У листі до президента Гарварду Алана Гарбера, надісланому в п’ятницю, міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що університет не виконує свої зобов’язання перед американськими платниками податків, що відкриває шлях до процесу, за яким уряд може конфіскувати патенти згідно із законом Bayh-Dole.
У Гарварда є час до 5 вересня, щоб довести відповідність вимогам, зокрема - чи надавав він перевагу виробництву у США, інакше існує ризик втратити права на патенти. Як зазначено в листі, який бачили журналісти Bloomberg News, уряд також може надати ліцензії на ці патенти третім сторонам.
"Цей безпрецедентний крок - ще одна спроба тиску на Гарвард за те, що він відстоює свої права та свободи," - заявив речник університету. "Ми повністю дотримуємося закону Bayh-Dole і прагнемо забезпечити громадськості доступ до інновацій, створених у результаті досліджень, що фінансуються федеральним урядом у Гарварді."
Доповнення
Цей крок став новим витком конфлікту між Білим домом і Гарвардом через більш ніж 2 мільярди доларів замороженого федерального фінансування, тоді як сторони намагаються дійти згоди щодо потенційного врегулювання. Це також перший випадок, коли адміністрація використовує Міністерство торгівлі та патентне законодавство як інструмент тиску на Гарвард та інші елітні навчальні заклади.
Гарвард подав до суду через припинення фінансування, а також через спроби адміністрації заборонити університету приймати іноземних студентів.
Згідно з повідомленням Bloomberg News, адміністрація Трампа вимагає від Гарварду щонайменше $500 мільйонів для повернення федеральних коштів. Гарвард, за даними джерел, відмовився погодитися на таку суму.
