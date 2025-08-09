$41.460.15
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Адміністрація Трампа посилює тиск на Гарвард через патенти та фінансування досліджень

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Адміністрація Трампа тисне на Гарвардський університет, погрожуючи забрати патенти через невиконання законодавства щодо федерального фінансування. Університет має час до 5 вересня, щоб довести відповідність вимогам, інакше ризикує втратити права на патенти.

Адміністрація Трампа посилює тиск на Гарвард через патенти та фінансування досліджень

Адміністрація Трампа пригрозила забрати у Гарвардського університету патенти на сотні мільйонів доларів, звинувативши престижний виш Ліги плюща у невиконанні законодавства щодо федерального фінансування наукових досліджень. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У листі до президента Гарварду Алана Гарбера, надісланому в п’ятницю, міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що університет не виконує свої зобов’язання перед американськими платниками податків, що відкриває шлях до процесу, за яким уряд може конфіскувати патенти згідно із законом Bayh-Dole.

У Гарварда є час до 5 вересня, щоб довести відповідність вимогам, зокрема - чи надавав він перевагу виробництву у США, інакше існує ризик втратити права на патенти. Як зазначено в листі, який бачили журналісти Bloomberg News, уряд також може надати ліцензії на ці патенти третім сторонам.

"Цей безпрецедентний крок - ще одна спроба тиску на Гарвард за те, що він відстоює свої права та свободи," - заявив речник університету. "Ми повністю дотримуємося закону Bayh-Dole і прагнемо забезпечити громадськості доступ до інновацій, створених у результаті досліджень, що фінансуються федеральним урядом у Гарварді."

Доповнення

Цей крок став новим витком конфлікту між Білим домом і Гарвардом через більш ніж 2 мільярди доларів замороженого федерального фінансування, тоді як сторони намагаються дійти згоди щодо потенційного врегулювання. Це також перший випадок, коли адміністрація використовує Міністерство торгівлі та патентне законодавство як інструмент тиску на Гарвард та інші елітні навчальні заклади.

Гарвард подав до суду через припинення фінансування, а також через спроби адміністрації заборонити університету приймати іноземних студентів.

Згідно з повідомленням Bloomberg News, адміністрація Трампа вимагає від Гарварду щонайменше $500 мільйонів для повернення федеральних коштів. Гарвард, за даними джерел, відмовився погодитися на таку суму.

Провідний канадський університет прийматиме студентів із Гарварда, чиї візи анулюють у США27.06.25, 07:15 • 3984 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаОсвіта
Bloomberg News
Міністерство торгівлі США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки