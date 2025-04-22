Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа

Гарвардський університет подав позов проти адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до федерального суду, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування досліджень Гарварду з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав". Про це йдеться на сайті студентської газети Гарвардського університету The Harvard Crimson, передає УНН.

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У понеділок, 21 квітня Гарвардський університет подав позов до суду наступного дня після того, як стало відомо про плани адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити ще $1 мільярд федеральних грантів і контрактів для Гарварду, на додачу до вже оголошеного раніше замороження фінансування на $2,2 мільярда.

Вибір для Гарварду та інших університетів очевидний: або дозволити уряду контролювати заклад вищої освіти, або поставити під загрозу можливість досягнення медичних проривів, наукових відкриттів та інновацій - зазначено у позовній заяві.

У документі університет звинувачує адміністрацію Трампа у незаконному заморожуванні мільярдних коштів на дослідження з метою змусити Гарвард змінити структуру управління, академічні програми та політику найму.

Президент Гарварду Алан М. Ґарбер заявив, що університет виступає за право вишів виконувати свої юридичні зобов’язання без втручання уряду. У позові Гарвард звинувачує американську владу у порушенні Першої поправки до Конституції — через нав’язування ідеологічно вмотивованих умов.

Також вказується, що федеральні агентства порушили законодавчі процедури, зокрема згідно з Розділом VI Закону про громадянські права. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США призупинило гранти без належного юридичного обґрунтування.

Це замороження фінансування не має жодного відношення до антисемітизму чи до дотримання Розділу VI - заявили адвокати Гарварду.

Крім того, Алан М. Ґарбер пообіцяв оприлюднити звіти двох президентських робочих груп з протидії антисемітизму та ісламофобії, хоча їх публікація вже неодноразово переносилась.

Нагадаємо

Уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.

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