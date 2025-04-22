Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

Гарвардский университет подал иск против администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в федеральный суд, обвинив Белый дом в произвольном сокращении финансирования исследований Гарварда с целью "наказать учреждение за защиту его конституционных прав". Об этом говорится на сайте студенческой газеты Гарвардского университета The Harvard Crimson, передает УНН.

Детали

В понедельник, 21 апреля Гарвардский университет подал иск в суд на следующий день после того, как стало известно о планах администрации президента США Дональда Трампа сократить еще $1 миллиард федеральных грантов и контрактов для Гарварда, в дополнение к уже объявленному ранее замораживанию финансирования на $2,2 миллиарда.

Выбор для Гарварда и других университетов очевиден: либо позволить правительству контролировать учреждение высшего образования, либо поставить под угрозу возможность достижения медицинских прорывов, научных открытий и инноваций - указано в исковом заявлении.

В документе университет обвиняет администрацию Трампа в незаконном замораживании миллиардных средств на исследования с целью заставить Гарвард изменить структуру управления, академические программы и политику найма.

Президент Гарварда Алан М. Гарбер заявил, что университет выступает за право вузов выполнять свои юридические обязательства без вмешательства правительства. В иске Гарвард обвиняет американские власти в нарушении Первой поправки к Конституции — из-за навязывания идеологически мотивированных условий.

Также указывается, что федеральные агентства нарушили законодательные процедуры, в частности согласно Разделу VI Закона о гражданских правах. В частности, Министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило гранты без надлежащего юридического обоснования.

Это замораживание финансирования не имеет никакого отношения к антисемитизму или к соблюдению Раздела VI - заявили адвокаты Гарварда.

Кроме того, Алан М. Гарбер пообещал обнародовать отчеты двух президентских рабочих групп по противодействию антисемитизму и исламофобии, хотя их публикация уже неоднократно переносилась.

Напомним

Правительство США приостановило финансирование Гарварда на сумму более 2,2 млрд долларов. Причиной стал отказ университета выполнять требования по борьбе с антисемитизмом.

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