Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа

3 вересня, 17:28 • 16542 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 27105 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 22749 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 22988 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 42799 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22966 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24416 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22636 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24649 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47072 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 257686 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 248970 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 245891 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 240068 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 1036 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 15253 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 42799 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 33093 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47071 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 43849 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 2596 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 7742 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 12119 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 29388 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 42425 перегляди
Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Федеральний суддя став на бік Гарвардського університету у справі про відновлення фінансування досліджень. Білий дім заморозив понад 2 мільярди доларів, звинувачуючи виш у бездіяльності щодо антисемітизму.

Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа

Гарвардський університет здобув знакову перемогу у боротьбі з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Федеральний суддя став на бік вишу у його намаганнях відновити понад 2 мільярди доларів федерального фінансування досліджень, замороженого Білим домом, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргумент адміністрації про те, що фінансування було припинене в рамках боротьби з антисемітизмом на території університету.

У свою чергу в адміністрації Трампа вже заявили, що "негайно оскаржать" рішення суду.

Для будь-якого неупередженого спостерігача очевидно, що Гарвардський університет не зміг захистити своїх студентів від переслідувань і дозволив дискримінації роками панувати на території університету. Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому

- сказала речниця Білого дому Ліз Г'юстон

Нагадаємо

У квітні уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.

Згодом Гарвардський університет подав позов проти адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до федерального суду, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування досліджень Гарварду з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав".

Адміністрація Трампа посилює тиск на Гарвард через патенти та фінансування досліджень 09.08.25, 07:10 • 18807 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуОсвіта
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки