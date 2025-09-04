Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа
Київ • УНН
Федеральний суддя став на бік Гарвардського університету у справі про відновлення фінансування досліджень. Білий дім заморозив понад 2 мільярди доларів, звинувачуючи виш у бездіяльності щодо антисемітизму.
Гарвардський університет здобув знакову перемогу у боротьбі з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Федеральний суддя став на бік вишу у його намаганнях відновити понад 2 мільярди доларів федерального фінансування досліджень, замороженого Білим домом, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Зазначається, що суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргумент адміністрації про те, що фінансування було припинене в рамках боротьби з антисемітизмом на території університету.
У свою чергу в адміністрації Трампа вже заявили, що "негайно оскаржать" рішення суду.
Для будь-якого неупередженого спостерігача очевидно, що Гарвардський університет не зміг захистити своїх студентів від переслідувань і дозволив дискримінації роками панувати на території університету. Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому
Нагадаємо
У квітні уряд США призупинив фінансування Гарварду на суму понад 2,2 млрд доларів. Причиною стала відмова університету виконувати вимоги щодо боротьби з антисемітизмом.
Згодом Гарвардський університет подав позов проти адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до федерального суду, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування досліджень Гарварду з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав".
