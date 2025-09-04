Гарвардський університет виграв суд проти адміністрації Трампа

Гарвардський університет здобув знакову перемогу у боротьбі з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Федеральний суддя став на бік вишу у його намаганнях відновити понад 2 мільярди доларів федерального фінансування досліджень, замороженого Білим домом, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Зазначається, що суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргумент адміністрації про те, що фінансування було припинене в рамках боротьби з антисемітизмом на території університету.

У свою чергу в адміністрації Трампа вже заявили, що "негайно оскаржать" рішення суду.

Для будь-якого неупередженого спостерігача очевидно, що Гарвардський університет не зміг захистити своїх студентів від переслідувань і дозволив дискримінації роками панувати на території університету. Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому