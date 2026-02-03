Дональд Трамп требует от Гарварда 1 миллиард долларов компенсации

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении взыскать с Гарвардского университета один миллиард долларов. Заявление появилось после публикации в The New York Times, в которой утверждалось, что администрация якобы отказалась от предыдущего требования выплатить 200 миллионов долларов для урегулирования обвинений в правонарушениях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп резко раскритиковал руководство университета на своей платформе Truth Social, назвав сообщения СМИ об уступках со стороны правительства "абсолютно неверными". Президент настаивает, что Гарвард должен понести строгую финансовую ответственность за политику, которую он считает идеологически предвзятой, и за ненадлежащую защиту еврейских студентов во время протестов в кампусе.

Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь

Это дело будет продолжаться, пока не будет совершено правосудие. Гарвард кормил "чепухой" приходящую в упадок (газету - ред.) New York Times... Мы требуем от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации – написал Дональд Трамп.

Борьба за государственное финансирование

Администрация Трампа с начала 2025 года ведет агрессивную кампанию против ведущих университетов. Ранее правительство уже замораживало гранты Гарварду на сумму 2,2 миллиарда долларов, обвиняя учреждение в нарушении законов о гражданских правах. Хотя часть средств была восстановлена по решению суда, Белый дом продолжает давление, требуя от университета коренных изменений в системе управления и найма персонала.

Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа

Гарвард долгое время вел себя очень плохо! Они хотели предложить запутанную концепцию обучения персонала, но она была отклонена как абсолютно неадекватная... Это должно быть уголовное, а не гражданское дело, и Гарварду придется жить с последствиями своих проступков – добавил президент в своих сообщениях.

В настоящее время университет не предоставил официального комментария относительно нового требования миллиардной компенсации.

Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований