Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп требует от Гарварда 1 миллиард долларов компенсации

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Трамп заявил, что потребует от Гарвардского университета 1 миллиард долларов компенсации. Это произошло после публикации в The New York Times, которая утверждала, что администрация якобы отказалась от предыдущего требования выплатить 200 миллионов долларов.

Дональд Трамп требует от Гарварда 1 миллиард долларов компенсации

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении взыскать с Гарвардского университета один миллиард долларов. Заявление появилось после публикации в The New York Times, в которой утверждалось, что администрация якобы отказалась от предыдущего требования выплатить 200 миллионов долларов для урегулирования обвинений в правонарушениях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп резко раскритиковал руководство университета на своей платформе Truth Social, назвав сообщения СМИ об уступках со стороны правительства "абсолютно неверными". Президент настаивает, что Гарвард должен понести строгую финансовую ответственность за политику, которую он считает идеологически предвзятой, и за ненадлежащую защиту еврейских студентов во время протестов в кампусе.

Администрация Трампа вводит новые ограничения для Гарварда: о чем идет речь20.09.25, 14:42 • 4253 просмотра

Это дело будет продолжаться, пока не будет совершено правосудие. Гарвард кормил "чепухой" приходящую в упадок (газету - ред.) New York Times... Мы требуем от Гарвардского университета один миллиард долларов компенсации

– написал Дональд Трамп.

Борьба за государственное финансирование

Администрация Трампа с начала 2025 года ведет агрессивную кампанию против ведущих университетов. Ранее правительство уже замораживало гранты Гарварду на сумму 2,2 миллиарда долларов, обвиняя учреждение в нарушении законов о гражданских правах. Хотя часть средств была восстановлена по решению суда, Белый дом продолжает давление, требуя от университета коренных изменений в системе управления и найма персонала.

Гарвардский университет выиграл суд против администрации Трампа04.09.25, 04:09 • 4805 просмотров

Гарвард долгое время вел себя очень плохо! Они хотели предложить запутанную концепцию обучения персонала, но она была отклонена как абсолютно неадекватная... Это должно быть уголовное, а не гражданское дело, и Гарварду придется жить с последствиями своих проступков

– добавил президент в своих сообщениях.

В настоящее время университет не предоставил официального комментария относительно нового требования миллиардной компенсации.

Администрация Трампа усиливает давление на Гарвард из-за патентов и финансирования исследований09.08.25, 07:10 • 18862 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Социальная сеть
Truth Social
Гарвардский университет
The New York Times
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп