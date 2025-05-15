У Британії виявили примірник Великої хартії вольностей, який виявився оригіналом XIV століття
Київ • УНН
Велика хартія вольностей, яку вважали копією, визнали оригіналом. Це робить її однією з семи, виданих Едуардом I у 1300 році, що збереглися донині.
У Великій Британії Велика хартія вольностей, яку помилково вважали неофіційною копією протягом майже 80 років, була підтверджена як оригінал. Це відкриття означає, що документ є одним із семи, виданих Едуардом I у 1300 році, які досі збереглися, передає УНН.
Деталі
Професор середньовічної історії в Королівському коледжі Лондона Девід Карпентер натрапив на документ в онлайн-колекції бібліотеки юридичного факультету Гарвардського університету, позначений як неофіційна копія Великої хартії вольностей 1327 року.
Я переглядав усі ці онлайн-книги статутів, намагаючись знайти неофіційні копії Великої хартії вольностей… і я одразу подумав: Боже мій, це виглядає як оригінал підтвердження Едуардом I Великої хартії вольностей у 1300 році, хоча, звичайно, зовнішність оманлива
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Карпентер і професор середньовічної історії в Університеті Східної Англії Ніколас Вінсент, використали низку тестів, щоб встановити автентичність документа, відомого як HLS MS 172.
Використовуючи спектральну візуалізацію та ультрафіолетове світло, оскільки місцями стан не дуже хороший, я переглянув його слово за словом, і він ідеально збігся з іншими шістьма. Одна надзвичайна маленька деталь у почерку — це початкова літера E на початку слова Edwardus. Наступна літера — D — Edwardus також є великою, що досить незвично. І все ж ви знайдете цю велику D в одному з шести інших оригіналів
Велика хартія вольностей, спочатку надана королем Йоанном Безземельним у 1215 році, була першим документом, який письмово закріпив принцип, що король та його уряд не стоять вище закону. Карпентер описав Хартію, як "один з найцінніших документів у світі".
Доповнення
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