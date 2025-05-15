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В Британии обнаружили экземпляр Великой хартии вольностей, который оказался оригиналом XIV века

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Великая хартия вольностей, которую считали копией, признали оригиналом. Это делает ее одной из семи, изданных Эдуардом I в 1300 году, сохранившихся доныне.

В Британии обнаружили экземпляр Великой хартии вольностей, который оказался оригиналом XIV века

В Великобритании Великая хартия вольностей, которую ошибочно считали неофициальной копией в течение почти 80 лет, была подтверждена как оригинал. Это открытие означает, что документ является одним из семи, изданных Эдуардом I в 1300 году, которые до сих пор сохранились, передает УНН.

Детали

Профессор средневековой истории в Королевском колледже Лондона Дэвид Карпентер наткнулся на документ в онлайн-коллекции библиотеки юридического факультета Гарвардского университета, обозначенный как неофициальная копия Великой хартии вольностей 1327 года.

Я просматривал все эти онлайн-книги уставов, пытаясь найти неофициальные копии Великой хартии вольностей… и я сразу подумал: Боже мой, это выглядит как оригинал подтверждения Эдуардом I Великой хартии вольностей в 1300 году, хотя, конечно, внешность обманчива 

- сказал он.

Мужчина пытался вывезти из Украины две старинные скрипки: что известно03.10.24, 16:38 • 13278 просмотров

Карпентер и профессор средневековой истории в Университете Восточной Англии Николас Винсент, использовали ряд тестов, чтобы установить подлинность документа, известного как HLS MS 172.

Используя спектральную визуализацию и ультрафиолетовый свет, поскольку местами состояние не очень хорошее, я просмотрел его слово за словом, и он идеально совпал с другими шестью. Одна чрезвычайная маленькая деталь в почерке — это начальная буква E в начале слова Edwardus. Следующая буква — D — Edwardus также большая, что довольно необычно. И все же вы найдете эту большую D в одном из шести других оригиналов 

- сказал Карпентер.

Великая хартия вольностей, первоначально предоставленная королем Иоанном Безземельным в 1215 году, была первым документом, который письменно закрепил принцип, что король и его правительство не стоят выше закона. Карпентер описал Хартию, как "один из самых ценных документов в мире".

Дополнение

На границе с Румынией обнаружена редкая столетняя церковная рукопись, которую перевозил гражданин Украины без необходимых документов, сообщили в Гостаможслужбе в пятницу.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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