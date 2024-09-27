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На кордоні з Румунією виявили рідкісний церковний рукопис

На кордоні з Румунією виявили рідкісний церковний рукопис

Київ • УНН

 • 13267 перегляди

На кордоні з Румунією виявлено рідкісний церковний рукопис 1906 року. Книгу "Церковний збірник", видану в Ужгороді, перевозив громадянин України без необхідних документів.

На кордоні з Румунією виявлено рідкісний столітній церковний рукопис, який перевозив громадянин України без необхідних документів, повідомили у Держмитслужбі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Рідкісний церковний рукопис 1906 року, що має ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності, виявили закарпатські митники у пункті пропуску "Солотвино – Сігет Мармацій", - ідеться у повідомленні митної служби у соцмережах.

Старовинну книгу "Церковний збірник", датовану 1906 роком видавництва, як вказано, переміщував на територію України 35-річний житель Рахівщини у дверцятах свого автомобіля "Audi Q5" без будь-яких дозвільних документів "зеленим коридором".

"Церковний збірник" виданий в Ужгороді за часів Австро-Угорської імперії (тодішня назва міста була Унгвар), у друкарні Варфоломея Єгера.

Згідно з вимогами митного законодавства, будь-які видання, виготовлені понад 50 років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню під час проходження митного контролю, а також, за наявності, свідоцтва на право переміщення їх через державний кордон.

"Позаяк дії громадянина України мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, відносно нього складено протокол. Раритетне церковне видання вилучено та передано фахівцям для проведення експертизи щодо можливої його належності до культурної, історичної чи антикварної цінності", - зазначили митники.

Сотні монет різних номіналів та ювелірні прикраси: на кордоні з Польщею виявили контрабанду21.12.23, 12:27 • 30869 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКультураКримінал та НП

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