На границе с Румынией обнаружили редкую церковную рукопись

На границе с Румынией обнаружена редкая столетняя церковная рукопись, которую перевозил гражданин Украины без необходимых документов, сообщили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.

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«Редкая церковная рукопись 1906 года, имеющая признаки культурной, исторической или антикварной ценности, была обнаружена закарпатскими таможенниками в пункте пропуска «Солотвино - Сигет Мармаций», - говорится в сообщении таможенной службы в соцсетях.

Старинная книга «Церковный сборник», датированная 1906 годом издательства, как указано, перемещал на территорию Украины 35-летний житель Раховщины в дверце своего автомобиля «Audi Q5» без каких-либо разрешительных документов «зеленым коридором».

«Церковный сборник» издан в Ужгороде во времена Австро-Венгерской империи (тогдашнее название города было Унгвар), в типографии Варфоломея Егера.

Согласно требованиям таможенного законодательства, любые издания, изготовленные более 50 лет назад, независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, подлежат письменному декларированию при прохождении таможенного контроля, а также, при наличии, свидетельства на право перемещения их через государственную границу.

«Поскольку действия гражданина Украины имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, в отношении него составлен протокол. Раритетное церковное издание изъято и передано специалистам для проведения экспертизы относительно возможной его принадлежности к культурной, исторической или антикварной ценности», - отметили таможенники.

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