На границе с Румынией обнаружили редкую церковную рукопись

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  27374 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  44640 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  45057 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  51939 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  58305 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  64439 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  80110 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  87630 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  111681 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117183 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  23724 просмотра
Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

  •  18764 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  103976 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  101865 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  101044 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  101044 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  101865 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  103976 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  111681 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  141819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  10703 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  105221 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  111411 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  135098 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  120219 просмотра
Актуальное
На границе с Румынией обнаружили редкую церковную рукопись

На границе с Румынией обнаружили редкую церковную рукопись

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 13:34  •  4444 просмотра

Read in English

На границе с Румынией обнаружена редкая церковная рукопись 1906 года. Книгу «Церковный сборник», изданную в Ужгороде, перевозил гражданин Украины без необходимых документов.

На границе с Румынией обнаружена редкая столетняя церковная рукопись, которую перевозил гражданин Украины без необходимых документов, сообщили в Гостаможслужбе в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Редкая церковная рукопись 1906 года, имеющая признаки культурной, исторической или антикварной ценности, была обнаружена закарпатскими таможенниками в пункте пропуска «Солотвино - Сигет Мармаций», - говорится в сообщении таможенной службы в соцсетях.

Старинная книга «Церковный сборник», датированная 1906 годом издательства, как указано, перемещал на территорию Украины 35-летний житель Раховщины в дверце своего автомобиля «Audi Q5» без каких-либо разрешительных документов «зеленым коридором».

«Церковный сборник» издан в Ужгороде во времена Австро-Венгерской империи (тогдашнее название города было Унгвар), в типографии Варфоломея Егера.

Согласно требованиям таможенного законодательства, любые издания, изготовленные более 50 лет назад, независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, подлежат письменному декларированию при прохождении таможенного контроля, а также, при наличии, свидетельства на право перемещения их через государственную границу.

«Поскольку действия гражданина Украины имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, в отношении него составлен протокол. Раритетное церковное издание изъято и передано специалистам для проведения экспертизы относительно возможной его принадлежности к культурной, исторической или антикварной ценности», - отметили таможенники.

Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду21 декабря 2023, 10:27 • 30784 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКультураКриминал и ЧП