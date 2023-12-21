Сотни монет разных номиналов и ювелирные украшения: на границе с Польшей обнаружили контрабанду

Украинские пограничники совместно со специалистами Гостаможслужбы разоблачили попытку вывоза из Украины около сотни монет и нескольких старинных ювелирных украшений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Сотня монет и старинные ювелирные украшения (...) Во время проверки микроавтобуса, который направлялся в Польшу, пограничники совместно с таможенниками обнаружили у пассажира, 27-летнего украинца, около сотни монет разных номиналов, а также несколько старинных ювелирных украшений - говорится в сообщении.

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Указывается, что вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты.

По факту проинформированы работники Нацполиции, сейчас продолжается экспертиза.

Напомним,

Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины, при этом пункт пропуска "Смильница" является менее перегруженным.

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