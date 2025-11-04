ФБР заарештувало двох чоловіків через вибух у Гарвардському університеті – підозрюють запуск феєрверку в лабораторії

Федеральне бюро розслідувань США повідомило про арешт двох молодих чоловіків із Массачусетсу, яких підозрюють у причетності до вибуху в медичному кампусі Гарвардського університету. Інцидент стався вночі 2 листопада у будівлі Голденсона в Бостоні. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 18-річний Логан Девід Паттерсон із Борна та 20-річний Домінік Френк Кардоза з Плімута нібито підірвали феєрверк у лабораторній шафці на четвертому поверсі будівлі. Обох звинувачено у змові з метою пошкодження майна шляхом підпалу або вибухівки.

Паттерсона та Кардозу було зафіксовано на відео з камер спостереження в масках для обличчя. Вони запалювали щось, що виглядало як феєрверк із римських свічок – повідомила прокурор США округу Массачусетс Лія Фолі.

Через десять хвилин після інциденту камери зафіксували, як обидва чоловіки піднялися на риштування, вийшли на дах і втекли.

Будівля на момент вибуху була порожньою, постраждалих немає. Пожежна служба Бостона дійшла висновку, що вибух був "ймовірно навмисним".

Якщо обвинувачених визнають винними, їм загрожує до п’яти років ув’язнення, три роки нагляду після звільнення та штраф до 250 тисяч доларів.

ФБР продовжує розслідування, а університет посилив заходи безпеки на території медичного кампусу.

