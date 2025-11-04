ФБР арестовало двух мужчин из-за взрыва в Гарвардском университете – подозревают запуск фейерверка в лаборатории
Киев • УНН
ФБР арестовало двух мужчин, 18 и 20 лет, за взрыв в медицинском кампусе Гарвардского университета. Их подозревают в подрыве фейерверка в лабораторном шкафчике, что привело к обвинениям в сговоре с целью повреждения имущества.
Федеральное бюро расследований США сообщило об аресте двух молодых людей из Массачусетса, подозреваемых в причастности к взрыву в медицинском кампусе Гарвардского университета. Инцидент произошел ночью 2 ноября в здании Голденсона в Бостоне. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 18-летний Логан Дэвид Паттерсон из Борна и 20-летний Доминик Фрэнк Кардоза из Плимута якобы взорвали фейерверк в лабораторном шкафчике на четвертом этаже здания. Оба обвинены в сговоре с целью повреждения имущества путем поджога или взрывчатки.
Паттерсон и Кардоза были зафиксированы на видео с камер наблюдения в масках для лица. Они зажигали что-то, что выглядело как фейерверк из римских свечей
Через десять минут после инцидента камеры зафиксировали, как оба мужчины поднялись на строительные леса, вышли на крышу и скрылись.
Здание на момент взрыва было пустым, пострадавших нет. Пожарная служба Бостона пришла к выводу, что взрыв был "вероятно преднамеренным".
Если обвиняемых признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы, три года надзора после освобождения и штраф до 250 тысяч долларов.
ФБР продолжает расследование, а университет усилил меры безопасности на территории медицинского кампуса.
