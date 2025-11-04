ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
ФБР арестовало двух мужчин из-за взрыва в Гарвардском университете – подозревают запуск фейерверка в лаборатории

Киев • УНН

 • 806 просмотра

ФБР арестовало двух мужчин, 18 и 20 лет, за взрыв в медицинском кампусе Гарвардского университета. Их подозревают в подрыве фейерверка в лабораторном шкафчике, что привело к обвинениям в сговоре с целью повреждения имущества.

ФБР арестовало двух мужчин из-за взрыва в Гарвардском университете – подозревают запуск фейерверка в лаборатории

Федеральное бюро расследований США сообщило об аресте двух молодых людей из Массачусетса, подозреваемых в причастности к взрыву в медицинском кампусе Гарвардского университета. Инцидент произошел ночью 2 ноября в здании Голденсона в Бостоне. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18-летний Логан Дэвид Паттерсон из Борна и 20-летний Доминик Фрэнк Кардоза из Плимута якобы взорвали фейерверк в лабораторном шкафчике на четвертом этаже здания. Оба обвинены в сговоре с целью повреждения имущества путем поджога или взрывчатки.

Паттерсон и Кардоза были зафиксированы на видео с камер наблюдения в масках для лица. Они зажигали что-то, что выглядело как фейерверк из римских свечей 

– сообщила прокурор США округа Массачусетс Лия Фоли.

Через десять минут после инцидента камеры зафиксировали, как оба мужчины поднялись на строительные леса, вышли на крышу и скрылись.

Здание на момент взрыва было пустым, пострадавших нет. Пожарная служба Бостона пришла к выводу, что взрыв был "вероятно преднамеренным".

Если обвиняемых признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы, три года надзора после освобождения и штраф до 250 тысяч долларов.

ФБР продолжает расследование, а университет усилил меры безопасности на территории медицинского кампуса.

В Мексике более 20 человек погибли в результате взрыва в супермаркете02.11.25, 09:59 • 4633 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Гарвардский университет
Федеральное бюро расследований
Мексика