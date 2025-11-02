В Мексике более 20 человек погибли в результате взрыва в супермаркете

В дисконтном магазине Waldo's на северо-западе Мексики в субботу произошли взрыв и пожар, повлекшие за собой десятки жертв. Передает УНН со ссылкой на Reuters

Детали

По меньшей мере 23 человека погибли из-за взрыва в дисконтном магазине Waldo's в центре Эрмосильо, столицы мексиканского штата Сонора. Причина инцидента до сих пор неясна, но по данным Министерства общественной безопасности штата, это не было "нападением" или "актом насилия" против гражданского населения. Предварительное расследование указывает на то, что люди погибли от "вдыхания токсичных газов".

Комментарий генерального прокурора Соноры Густаво Саласа Чавеса:

Пока у нас нет никаких признаков того, что пожар был преднамеренным - заявил чиновник.

В эти выходные Мексика празднует День мертвых, во время которых семьи чтят и вспоминают умерших близких. Празднование также связано с католическим праздником Дня всех святых, который также празднуется в эти дни. В разных городах люди собираются на массовые красочные парады, кроме того, есть традиция семьями посещать кладбища.

