У Мексиці понад 20 людей загинули внаслідок вибуху в супермаркеті

У дисконтному магазині Waldo's в Ермосільо, Мексика, стався вибух і пожежа, внаслідок чого загинули щонайменше 23 людини. Попереднє розслідування вказує на вдихання токсичних газів як причину смерті, виключаючи напад.
У дисконтному магазині Waldo's на північному заході Мексики в суботу сталися вибух і пожежа, що призвели до десятків жертв. Пекредає УНН з посиланням на Reuters
Деталі
Щонайменше 23 людини загинули через вибух у дисконтному магазині Waldo's у центрі Ермосільо, столиці мексиканського штату Сонора. Причина інциденту досі незрозуміла, але за даними Міністерства громадської безпеки штату, це не був "напад" чи "акт насильства" проти цивільного населення. Попереднє розслідування вказує на те, що люди загинули від "вдихання токсичних газів".
Коментар генерального прокурора Сонори Густаво Саласа Чавеса:
Наразі в нас немає жодних ознак того, що пожежа була навмисною
Цими вихідними Мексика святкує День мертвих, під час яких сім'ї вшановують та згадують померлих близьких. Святкування також пов'язане з католицьким святом Дня всіх святих, що також святкується у ці дні. У різних містах люди збираються на масові барвисті паради, крім того, є традиція родинами відвідувати кладовища.
