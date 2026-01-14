Майкл Кітон став "Людиною року" за версією найстарішої театральної трупи США

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 2120 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 9750 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 13135 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 13393 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 14835 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 15482 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13800 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13924 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12299 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21781 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14 січня, 11:20 • 6052 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 30667 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 7168 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 13244 перегляди
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генераторPhoto15:34 • 4956 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21781 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 30737 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 41206 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 55722 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 67869 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джордж Вокер Буш
Музикант
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 26679 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 61243 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 53602 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 58187 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 59427 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Майкл Кітон став "Людиною року" за версією найстарішої театральної трупи США

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Актора Майкла Кітона обрано лауреатом престижної нагороди "Людина року 2026" від театральної асоціації Hasty Pudding Theatricals Гарвардського університету. Церемонія вручення традиційного "Горщика з пудингом" відбудеться 6 лютого.

Майкл Кітон став "Людиною року" за версією найстарішої театральної трупи США

Актора Майкла Кітона обрано лауреатом престижної нагороди "Людина року 2026" від театральної асоціації Hasty Pudding Theatricals Гарвардського університету. Урочиста церемонія вручення традиційного "Горщика з пудингом" відбудеться 6 лютого. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Театральна трупа Гарварду, заснована ще у 1844 році, відзначає митців, які здійснили вагомий та тривалий вплив на світ розваг. Кітон, номінант на "Оскар" та лауреат "Еммі", відомий за культовими ролями у стрічках "Бетмен", "Бітлджус", "Бердмен" та "У центрі уваги".

Кітон у ролі Брюса Вейна (Бетмена)
Кітон у ролі Брюса Вейна (Бетмена)

Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту12.01.26, 01:46 • 53602 перегляди

Серед його останніх успішних проектів - серіал "Dopesick", де він виступив актором та виконавчим продюсером, а також режисерська робота над фільмом "Knox Goes Away".

Церемонія та традиції

Програма святкування включає урочисту ходу та відвідування актором 177-ї постановки трупи під назвою "Салонні мелодії". Представники асоціації з іронією прокоментували вибір цьогорічного переможця.

Він був Бетменом, потім Бердменом, а тепер, найголовніше, він - Пудингмен! Кітон не новачок у супергеройстві, але подивимося, чи допоможе йому цей досвід у ролі Пудингмена. Чекаємо на нього 6 лютого, а до того часу - не вимовляйте його ім'я тричі (Натяк на персонажа Кітона Бітлджуса - ред.)

- зазначила продюсерка Елоїза Таннелл.
Кітон у ролі Бітлджуса
Кітон у ролі Бітлджуса

Майкл Кітон поповнив список легендарних лауреатів премії, серед яких у різні роки були Клінт Іствуд, Том Генкс, Роберт Де Ніро та Гаррісон Форд. Минулого року цю нагороду отримав актор Джон Гемм. 

Тріумф Пола Томаса Андерсона та Стівена Грема: оголошено лауреатів "Золотого глобуса 2026"12.01.26, 06:45 • 6399 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Роберт Де Ніро
Режисер
Фільм
Серіали
Ассошіейтед Прес
Гарвардський університет