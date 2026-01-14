Майкл Кітон став "Людиною року" за версією найстарішої театральної трупи США

Актора Майкла Кітона обрано лауреатом престижної нагороди "Людина року 2026" від театральної асоціації Hasty Pudding Theatricals Гарвардського університету. Урочиста церемонія вручення традиційного "Горщика з пудингом" відбудеться 6 лютого. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Театральна трупа Гарварду, заснована ще у 1844 році, відзначає митців, які здійснили вагомий та тривалий вплив на світ розваг. Кітон, номінант на "Оскар" та лауреат "Еммі", відомий за культовими ролями у стрічках "Бетмен", "Бітлджус", "Бердмен" та "У центрі уваги".

Кітон у ролі Брюса Вейна (Бетмена)

Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту

Серед його останніх успішних проектів - серіал "Dopesick", де він виступив актором та виконавчим продюсером, а також режисерська робота над фільмом "Knox Goes Away".

Програма святкування включає урочисту ходу та відвідування актором 177-ї постановки трупи під назвою "Салонні мелодії". Представники асоціації з іронією прокоментували вибір цьогорічного переможця.

Він був Бетменом, потім Бердменом, а тепер, найголовніше, він - Пудингмен! Кітон не новачок у супергеройстві, але подивимося, чи допоможе йому цей досвід у ролі Пудингмена. Чекаємо на нього 6 лютого, а до того часу - не вимовляйте його ім'я тричі (Натяк на персонажа Кітона Бітлджуса - ред.)