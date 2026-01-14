Майкл Китон стал "Человеком года" по версии старейшей театральной труппы США

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 2236 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 9928 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 13209 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 13452 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 14873 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 15501 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 13819 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13934 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12309 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21841 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
83%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 6152 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 30783 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 7274 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 13299 просмотра
В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератораPhoto15:34 • 5056 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21837 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 30826 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 41240 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 55763 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 67896 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джордж Буш-младший
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 26691 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 61257 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 53614 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 58198 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 59439 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Майкл Китон стал "Человеком года" по версии старейшей театральной труппы США

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Актер Майкл Китон избран лауреатом престижной награды "Человек года 2026" от театральной ассоциации Hasty Pudding Theatricals Гарвардского университета. Церемония вручения традиционного "Горшка с пудингом" состоится 6 февраля.

Майкл Китон стал "Человеком года" по версии старейшей театральной труппы США

Актер Майкл Китон избран лауреатом престижной награды "Человек года 2026" от театральной ассоциации Hasty Pudding Theatricals Гарвардского университета. Торжественная церемония вручения традиционного "Горшка с пудингом" состоится 6 февраля. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Театральная труппа Гарварда, основанная еще в 1844 году, отмечает деятелей искусства, оказавших значительное и длительное влияние на мир развлечений. Китон, номинант на "Оскар" и лауреат "Эмми", известен по культовым ролям в лентах "Бэтмен", "Битлджус", "Бердмен" и "В центре внимания".

Китон в роли Брюса Уэйна (Бэтмена)
Китон в роли Брюса Уэйна (Бэтмена)

Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта12.01.26, 01:46 • 53615 просмотров

Среди его последних успешных проектов - сериал "Dopesick", где он выступил актером и исполнительным продюсером, а также режиссерская работа над фильмом "Knox Goes Away".

Церемония и традиции

Программа празднования включает торжественное шествие и посещение актером 177-й постановки труппы под названием "Салонные мелодии". Представители ассоциации с иронией прокомментировали выбор нынешнего победителя.

Он был Бэтменом, потом Бердменом, а теперь, самое главное, он - Пудингмен! Китон не новичок в супергеройстве, но посмотрим, поможет ли ему этот опыт в роли Пудингмена. Ждем его 6 февраля, а до тех пор - не произносите его имя трижды (Намек на персонажа Китона Битлджуса - ред.)

- отметила продюсер Элоиза Таннелл.
Китон в роли Битлджуса
Китон в роли Битлджуса

Майкл Китон пополнил список легендарных лауреатов премии, среди которых в разные годы были Клинт Иствуд, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро и Харрисон Форд. В прошлом году эту награду получил актер Джон Хэмм. 

Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"12.01.26, 06:45 • 6399 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Роберт Де Ниро
Режиссер
Фильм
Сериал
Ассошиэйтед Пресс
Гарвардский университет