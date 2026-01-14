Майкл Китон стал "Человеком года" по версии старейшей театральной труппы США

Актер Майкл Китон избран лауреатом престижной награды "Человек года 2026" от театральной ассоциации Hasty Pudding Theatricals Гарвардского университета. Торжественная церемония вручения традиционного "Горшка с пудингом" состоится 6 февраля. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Театральная труппа Гарварда, основанная еще в 1844 году, отмечает деятелей искусства, оказавших значительное и длительное влияние на мир развлечений. Китон, номинант на "Оскар" и лауреат "Эмми", известен по культовым ролям в лентах "Бэтмен", "Битлджус", "Бердмен" и "В центре внимания".

Китон в роли Брюса Уэйна (Бэтмена)

Среди его последних успешных проектов - сериал "Dopesick", где он выступил актером и исполнительным продюсером, а также режиссерская работа над фильмом "Knox Goes Away".

Программа празднования включает торжественное шествие и посещение актером 177-й постановки труппы под названием "Салонные мелодии". Представители ассоциации с иронией прокомментировали выбор нынешнего победителя.

Он был Бэтменом, потом Бердменом, а теперь, самое главное, он - Пудингмен! Китон не новичок в супергеройстве, но посмотрим, поможет ли ему этот опыт в роли Пудингмена. Ждем его 6 февраля, а до тех пор - не произносите его имя трижды (Намек на персонажа Китона Битлджуса - ред.)