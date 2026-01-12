Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"

В отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Ведущей вечера уже второй год подряд стала комедиантка Никки Глейзер. Главным триумфатором киносекции стала новая лента Пола Томаса Андерсона, а в телевизионных категориях лидерство захватил сериал "Подростковый возраст". Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Абсолютным лидером по количеству наград стал фильм "Битва за бакшиш" (The Battle of Baksheesh). Режиссер Пол Томас Андерсон получил статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий. Теяна Тейлор, исполнившая роль в этой ленте, получила первую награду вечера как лучшая актриса второго плана.

Другие ключевые награды распределились так:

Лучший актер (драма): Вагнер Моура — "Тайный агент" (Agente Secreto);

Лучшая актриса (драма): Джесси Бакли — "Гамнет" (Hamnet);

Лучший актер (комедия/мюзикл): Тимоти Шаламе — "Марти Суприм" (Marty Supreme);

Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Роуз Бирн — "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила" (If I Had Legs I'd Kick You);

Лучший актер второго плана: Стеллан Скарсгард — "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value);

Лучший анимационный фильм: "Охотники на демонов в стиле K-Pop" (K-Pop Demon Hunters);

Кассовые достижения: хоррор "Грешники" (Sinners) Райана Куглера.

Лучшие телевизионные проекты и сериалы

В телевизионных номинациях настоящий фурор произвела драма "Подростковый возраст" (Adolescence), победившая в категориях "Лучший мини-сериал", а также принесшая награды Стивену Грэму, Оуэну Куперу и Эрин Доэрти.

Победители в других сериальных категориях:

Лучший драматический сериал: "Питт" (Pitt);

Лучший комедийный сериал: "Студия" (The Studio);

Лучший актер в драме: Ной Уайл — "Питт" (Pitt);

Лучшая актриса в драме: Рея Сихорн — "Плюрибус" (E Pluribus);

Лучшая актриса в комедии: Джин Смарт — "Хаки" (Hacks);

Лучшая актриса в мини-сериале: Мишель Уильямс — "Умирая от желания секса" (Dying for Sex).

Специальную награду за лучшее выступление в жанре стендап-комедии получил Рики Джервейс за шоу "Смертность" (Mortality), а лучшим подкастом признали проект Эми Полер "Хорошее общение с Эми Полер" (Say More with Amy Poehler).

