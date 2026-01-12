Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"

$42.990.00
50.180.00
ukenru
05:16 • 4290 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 14741 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 24487 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 23623 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 24479 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 44545 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 32551 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34351 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44283 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 69369 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.4м/с
83%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 6374 просмотра
Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины11 января, 22:25 • 3054 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 6992 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 6532 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 5566 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 44547 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 60597 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 109035 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 135396 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 104489 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 5746 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 7154 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22996 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25604 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 81443 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

На 83-й церемонии "Золотой глобус" фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона получил несколько наград, а сериал "Подростковый возраст" стал лидером среди телевизионных проектов.

Триумф Пола Томаса Андерсона и Стивена Грэма: объявлены лауреаты "Золотого глобуса 2026"

В отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Ведущей вечера уже второй год подряд стала комедиантка Никки Глейзер. Главным триумфатором киносекции стала новая лента Пола Томаса Андерсона, а в телевизионных категориях лидерство захватил сериал "Подростковый возраст". Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Абсолютным лидером по количеству наград стал фильм "Битва за бакшиш" (The Battle of Baksheesh). Режиссер Пол Томас Андерсон получил статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий. Теяна Тейлор, исполнившая роль в этой ленте, получила первую награду вечера как лучшая актриса второго плана.

Другие ключевые награды распределились так:

  • Лучший актер (драма): Вагнер Моура — "Тайный агент" (Agente Secreto);
    • Лучшая актриса (драма): Джесси Бакли — "Гамнет" (Hamnet);
      • Лучший актер (комедия/мюзикл): Тимоти Шаламе — "Марти Суприм" (Marty Supreme);
        • Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Роуз Бирн — "Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила" (If I Had Legs I'd Kick You);
          • Лучший актер второго плана: Стеллан Скарсгард — "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value);
            • Лучший анимационный фильм: "Охотники на демонов в стиле K-Pop" (K-Pop Demon Hunters);
              • Кассовые достижения: хоррор "Грешники" (Sinners) Райана Куглера.

                Лучшие телевизионные проекты и сериалы

                В телевизионных номинациях настоящий фурор произвела драма "Подростковый возраст" (Adolescence), победившая в категориях "Лучший мини-сериал", а также принесшая награды Стивену Грэму, Оуэну Куперу и Эрин Доэрти.

                Победители в других сериальных категориях:

                • Лучший драматический сериал: "Питт" (Pitt);
                  • Лучший комедийный сериал: "Студия" (The Studio);
                    • Лучший актер в драме: Ной Уайл — "Питт" (Pitt);
                      • Лучшая актриса в драме: Рея Сихорн — "Плюрибус" (E Pluribus);
                        • Лучшая актриса в комедии: Джин Смарт — "Хаки" (Hacks);
                          • Лучшая актриса в мини-сериале: Мишель Уильямс — "Умирая от желания секса" (Dying for Sex).

                            Специальную награду за лучшее выступление в жанре стендап-комедии получил Рики Джервейс за шоу "Смертность" (Mortality), а лучшим подкастом признали проект Эми Полер "Хорошее общение с Эми Полер" (Say More with Amy Poehler). 

                            Голливуд готовится к 83-й церемонии "Золотой глобус": политика, фавориты и где смотреть шоу11.01.26, 07:42 • 4120 просмотров

                            Степан Гафтко

                            КультураНовости Мира
                            Режиссер
                            Фильм
                            Сериал