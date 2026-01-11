Голливуд готовится к 83-й церемонии "Золотой глобус": политика, фавориты и где смотреть шоу
83-я церемония "Золотой глобус" состоится 11 января в отеле Beverly Hilton на фоне политической напряженности. Фильм "Битва за битвой" лидирует по количеству номинаций.
В воскресенье вечером, 11 января, в отеле Beverly Hilton состоится 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Нынешнее мероприятие проходит на фоне политической напряженности и тревоги в киноиндустрии из-за нестабильных кассовых сборов и будущего крупных студий, в частности Warner Bros. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Ведущая церемонии, комедиантка Никки Глейзер, пообещала сохранить развлекательный формат шоу, несмотря на ожидаемые политические выступления участников, большинство которых не поддерживает политику президента Дональда Трампа.
Главные номинации и претенденты
В этом году лидером по количеству номинаций стал фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another), претендующий на девять наград. В ключевых категориях развернется острая борьба:
- Лучший актер (комедия/мюзикл): Тимоти Шаламе ("Marty Supreme") будет соревноваться с Леонардо Ди Каприо ("Битва за битвой") и Итаном Хоуком ("Голубая луна").
- Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Фавориткой считается Роуз Бирн ("Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила").
- Лучшая актриса (драма): Основной претенденткой на победу называют Джесси Бакли ("Гамнет").
Особое внимание приковано к иранскому режиссеру Джафару Панахи. Его драма "Это был просто несчастный случай", снятая тайно, получила четыре номинации. Сам режиссер сейчас находится под давлением иранских властей и приговорен к тюремному заключению.
Где смотреть трансляцию
Официальная часть мероприятия начнется в 20:00 по восточному времени. Прямую трансляцию обеспечивают:
- Телеканал CBS (линейный эфир);
- Paramount+ (для премиум-подписчиков);
- YouTube и APNews (показ красной дорожки и интервью с 16:30 по восточному времени).
Церемония "Золотой глобус" традиционно открывает сезон наград и часто становится индикатором будущих победителей премии "Оскар".
