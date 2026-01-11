Голливуд готовится к 83-й церемонии "Золотой глобус": политика, фавориты и где смотреть шоу

$42.990.00
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине
10 января, 11:45 • 20174 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 39002 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 30320 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 28128 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 32923 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56318 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39468 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38873 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31242 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Хакеры взломали Instagram: под угрозой данные 17,5 млн пользователей
Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
8 января, 13:48 • 104359 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
Голливуд готовится к 83-й церемонии "Золотой глобус": политика, фавориты и где смотреть шоу

Киев • УНН

 • 90 просмотра

83-я церемония "Золотой глобус" состоится 11 января в отеле Beverly Hilton на фоне политической напряженности. Фильм "Битва за битвой" лидирует по количеству номинаций.

Голливуд готовится к 83-й церемонии "Золотой глобус": политика, фавориты и где смотреть шоу

В воскресенье вечером, 11 января, в отеле Beverly Hilton состоится 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Нынешнее мероприятие проходит на фоне политической напряженности и тревоги в киноиндустрии из-за нестабильных кассовых сборов и будущего крупных студий, в частности Warner Bros. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Ведущая церемонии, комедиантка Никки Глейзер, пообещала сохранить развлекательный формат шоу, несмотря на ожидаемые политические выступления участников, большинство которых не поддерживает политику президента Дональда Трампа.

Главные номинации и претенденты

В этом году лидером по количеству номинаций стал фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another), претендующий на девять наград. В ключевых категориях развернется острая борьба:

  • Лучший актер (комедия/мюзикл): Тимоти Шаламе ("Marty Supreme") будет соревноваться с Леонардо Ди Каприо ("Битва за битвой") и Итаном Хоуком ("Голубая луна").
    • Лучшая актриса (комедия/мюзикл): Фавориткой считается Роуз Бирн ("Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила").
      • Лучшая актриса (драма): Основной претенденткой на победу называют Джесси Бакли ("Гамнет").

        Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле04.01.26, 18:22 • 102801 просмотр

        Особое внимание приковано к иранскому режиссеру Джафару Панахи. Его драма "Это был просто несчастный случай", снятая тайно, получила четыре номинации. Сам режиссер сейчас находится под давлением иранских властей и приговорен к тюремному заключению.

        Где смотреть трансляцию

        Официальная часть мероприятия начнется в 20:00 по восточному времени. Прямую трансляцию обеспечивают:

        • Телеканал CBS (линейный эфир);
          • Paramount+ (для премиум-подписчиков);
            • YouTube и APNews (показ красной дорожки и интервью с 16:30 по восточному времени).

              Церемония "Золотой глобус" традиционно открывает сезон наград и часто становится индикатором будущих победителей премии "Оскар". 

              Умер Боб Вейр – легендарный гитарист и сооснователь группы Grateful Dead11.01.26, 06:13 • 994 просмотра

              Степан Гафтко

