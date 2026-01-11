Голлівуд готується до 83-ї церемонії "Золотий глобус": політика, фаворити та де дивитися шоу

$42.990.00
50.180.00
ukenru
04:31 • 4214 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 19998 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 38846 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 30212 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 28044 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 32850 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 56251 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39443 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38849 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31231 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.6м/с
82%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Хакери взламали Instagram: під загрозою дані 17,5 млн користувачів10 січня, 19:57 • 3856 перегляди
Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10 січня, 21:46 • 3428 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10 січня, 21:59 • 11802 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер23:59 • 9624 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА01:12 • 6732 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 37988 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 86092 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 112432 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 83459 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 104322 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 11430 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 14543 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 70580 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 72046 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 92667 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

Голлівуд готується до 83-ї церемонії "Золотий глобус": політика, фаворити та де дивитися шоу

Київ • УНН

 • 30 перегляди

83-тя церемонія "Золотий глобус" відбудеться 11 січня в готелі Beverly Hilton на тлі політичної напруженості. Фільм "Битва за битвою" лідирує за кількістю номінацій.

Голлівуд готується до 83-ї церемонії "Золотий глобус": політика, фаворити та де дивитися шоу

У неділю ввечері, 11 січня, у готелі Beverly Hilton відбудеться 83-тя церемонія вручення премії "Золотий глобус". Цьогорічний захід проходить на тлі політичної напруженості та тривоги в кіноіндустрії через нестабільні касові збори та майбутнє великих студій, зокрема Warner Bros. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Ведуча церемонії, комедіантка Ніккі Глейзер, пообіцяла зберегти розважальний формат шоу, попри очікувані політичні виступи учасників, більшість яких не підтримує політику президента Дональда Трампа.

Головні номінації та претенденти

Цього року лідером за кількістю номінацій став фільм "Битва за битвою" (One Battle After Another), що претендує на дев'ять нагород. У ключових категоріях розгорнеться гостра боротьба:

  • Найкращий актор (комедія/мюзикл): Тімоті Шаламе ("Marty Supreme") змагатиметься з Леонардо Ді Капріо ("Битва за битвою") та Ітаном Гоуком ("Блакитний місяць").
    • Найкраща акторка (комедія/мюзикл): Фавориткою вважається Роуз Бірн ("Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила").
      • Найкраща акторка (драма): Основною претенденткою на перемогу називають Джессі Баклі ("Гамнет").

        Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі04.01.26, 18:22 • 102801 перегляд

        Особливу увагу прикуто до іранського режисера Джафара Панахі. Його драма "Це був просто нещасний випадок", знята таємно, отримала чотири номінації. Сам режисер наразі перебуває під тиском іранської влади та засуджений до тюремного ув'язнення.

        Де дивитися трансляцію

        Офіційна частина заходу розпочнеться о 20:00 за східним часом. Пряму трансляцію забезпечують:

        • Телеканал CBS (лінійний ефір);
          • Paramount+ (для преміум-підписників);
            • YouTube та APNews (показ червоної доріжки та інтерв'ю з 16:30 за східним часом).

              Церемонія "Золотий глобус" традиційно відкриває сезон нагород і часто стає індикатором майбутніх переможців премії "Оскар". 

              Помер Боб Вейр - легендарний гітарист та співзасновник гурту Grateful Dead11.01.26, 06:13 • 964 перегляди

              Степан Гафтко

              Культура
              Режисер
              Фільм
              Ассошіейтед Прес
              Дональд Трамп
              YouTube