Голлівуд готується до 83-ї церемонії "Золотий глобус": політика, фаворити та де дивитися шоу
Київ • УНН
83-тя церемонія "Золотий глобус" відбудеться 11 січня в готелі Beverly Hilton на тлі політичної напруженості. Фільм "Битва за битвою" лідирує за кількістю номінацій.
У неділю ввечері, 11 січня, у готелі Beverly Hilton відбудеться 83-тя церемонія вручення премії "Золотий глобус". Цьогорічний захід проходить на тлі політичної напруженості та тривоги в кіноіндустрії через нестабільні касові збори та майбутнє великих студій, зокрема Warner Bros. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Ведуча церемонії, комедіантка Ніккі Глейзер, пообіцяла зберегти розважальний формат шоу, попри очікувані політичні виступи учасників, більшість яких не підтримує політику президента Дональда Трампа.
Головні номінації та претенденти
Цього року лідером за кількістю номінацій став фільм "Битва за битвою" (One Battle After Another), що претендує на дев'ять нагород. У ключових категоріях розгорнеться гостра боротьба:
- Найкращий актор (комедія/мюзикл): Тімоті Шаламе ("Marty Supreme") змагатиметься з Леонардо Ді Капріо ("Битва за битвою") та Ітаном Гоуком ("Блакитний місяць").
- Найкраща акторка (комедія/мюзикл): Фавориткою вважається Роуз Бірн ("Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила").
- Найкраща акторка (драма): Основною претенденткою на перемогу називають Джессі Баклі ("Гамнет").
Особливу увагу прикуто до іранського режисера Джафара Панахі. Його драма "Це був просто нещасний випадок", знята таємно, отримала чотири номінації. Сам режисер наразі перебуває під тиском іранської влади та засуджений до тюремного ув'язнення.
Де дивитися трансляцію
Офіційна частина заходу розпочнеться о 20:00 за східним часом. Пряму трансляцію забезпечують:
- Телеканал CBS (лінійний ефір);
- Paramount+ (для преміум-підписників);
- YouTube та APNews (показ червоної доріжки та інтерв'ю з 16:30 за східним часом).
Церемонія "Золотий глобус" традиційно відкриває сезон нагород і часто стає індикатором майбутніх переможців премії "Оскар".
