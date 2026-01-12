$42.990.00
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 13172 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 23299 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 22677 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 23820 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 43265 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 32009 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34250 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44198 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 69169 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Тріумф Пола Томаса Андерсона та Стівена Грема: оголошено лауреатів "Золотого глобуса 2026"

Київ • УНН

 • 830 перегляди

На 83-й церемонії "Золотий глобус" фільм "Битва за битвою" Пола Томаса Андерсона здобув кілька нагород, а серіал "Підлітковий вік" став лідером серед телевізійних проєктів.

Тріумф Пола Томаса Андерсона та Стівена Грема: оголошено лауреатів "Золотого глобуса 2026"

У готелі Beverly Hilton в Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення премії "Золотий глобус". Ведучою вечора вже другий рік поспіль стала комедіантка Ніккі Глейзер. Головним тріумфатором кіносекції стала нова стрічка Пола Томаса Андерсона, а в телевізійних категоріях лідерство захопив серіал "Підлітковий вік". Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Абсолютним лідером за кількістю нагород став фільм "Битва за битвою" (The Battle of Baksheesh). Режисер Пол Томас Андерсон отримав статуетки за найкращу режисуру та сценарій. Теяна Тейлор, яка виконала роль у цій стрічці, здобула першу нагороду вечора як найкраща акторка другого плану.

Інші ключові нагороди розподілилися так:

  • Найкращий актор (драма): Вагнер Моура — "Таємний агент" (Agente Secreto);
    • Найкраща акторка (драма): Джессі Баклі — "Гамнет" (Hamnet);
      • Найкращий актор (комедія/мюзикл): Тімоті Шаламе — "Марті Супрім" (Marty Supreme);
        • Найкраща акторка (комедія/мюзикл): Роуз Бірн — "Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" (If I Had Legs I'd Kick You);
          • Найкращий актор другого плану: Стеллан Скарсгард — "Сентиментальна цінність" (Sentimental Value);
            • Найкращий анімаційний фільм: "Мисливці на демонів у стилі K-Pop" (K-Pop Demon Hunters);
              • Касові досягнення: хоррор "Грішники" (Sinners) Раяна Куглера.

                Найкращі телевізійні проєкти та серіали

                У телевізійних номінаціях справжній фурор викликала драма "Підлітковий вік" (Adolescence), що перемогла у категоріях "Найкращий мінісеріал", а також принесла нагороди Стівену Грему, Оуену Куперу та Ерін Догерті.

                Переможці в інших серіальних категоріях:

                • Найкращий драматичний серіал: "Пітт" (Pitt);
                  • Найкращий комедійний серіал: "Студія" (The Studio);
                    • Найкращий актор у драмі: Ной Вайл — "Пітт" (Pitt);
                      • Найкраща акторка у драмі: Рея Сігорн — "Плюрибус" (E Pluribus);
                        • Найкраща акторка у комедії: Джин Смарт — "Хаки" (Hacks);
                          • Найкраща акторка у мінісеріалі: Мішель Вільямс — "Вмираючи від бажання сексу" (Dying for Sex).

                            Спеціальну нагороду за найкращий виступ у жанрі стендап-комедії отримав Рікі Джервейс за шоу "Смертність" (Mortality), а найкращим подкастом визнали проєкт Емі Полер "Добре спілкування з Емі Полер" (Say More with Amy Poehler). 

