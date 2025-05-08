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The New York Times

Впливовий американський політолог і автор терміну "м’яка сила" Джозеф Най помер у віці 88 років

Київ • УНН

 • 472 перегляди

У віці 88 років помер американський політолог Джозеф Най, відомий завдяки терміну "м'яка сила". Він критикував Трампа за зневагу до неї та надмірний акцент на "жорсткій силі".

Впливовий американський політолог і автор терміну "м’яка сила" Джозеф Най помер у віці 88 років

Джозеф Най, впливовий американський політолог, який обіймав чимало урядових посад, помер у віці 88 років. Він став найбільш відомим завдяки введенню терміну "м'яка сила". З моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента США, Най критикував американського лідера через застосування "жорсткої примусової сили". Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.  

Деталі

Джозеф Най, універсальний та впливовий політолог і американський політик, який ввів термін "м’яка сила" – концепцію, що означає, що нації отримують домінування завдяки привабливості, яку зараз зневажає президент Дональд Трамп, помер у середу

- повідомив Гарвардський університет передає видання.

Політолог став найбільш відомим завдяки розробці терміну "м’яка сила" наприкінці 1980-х років.

Що таке "м'яка сила"

На відміну від жорсткої сили, такої як зброя та економічні санкції, м'яка сила включає цінності та культуру, які можуть переконати інших.

М’яка сила - це коли інші хочуть отримати бажані вами результати - кооптує людей, а не примушує їх

- писав Най у книзі 2004 року на цю тему.

Серед інших прикладів він вказував на зростання впливу США в Латинській Америці, коли Франклін Рузвельт запровадив "політику добросусідства", і, навпаки, на те, як Радянський Союз втратив Східну Європу через жорстокість.

Най критикував Трампа

З моменту повернення на посаду в січні Трамп різко скоротив м’яку силу США, зокрема шляхом припинення іноземної допомоги та натомість прагнув збільшити військові витрати.

У лютому Най, у коментарі Agence France-Presse сказав, що "Трамп насправді не розуміє владу. Він мислить лише категоріями примусу та оплати".

Він помилково приймає короткострокові результати за довгострокові наслідки. Жорстка примусова сила (наприклад, загроза мит) може спрацювати в короткостроковій перспективі, водночас створюючи стимули для інших зменшити свою залежність від США в довгостроковій перспективі

- пояснив він.

Най додав, що успіх США протягом останніх 80 років ґрунтувався саме на м'якій силі, яка, щоправда, була циклічною, вказуючи на "непопулярність" Сполучених Штатів під час війни у В'єтнамі.

Ми, ймовірно, дещо оговтаємося після Трампа, але він підірвав довіру до США

– сказав політолог.

Як зазначає видання, Ная розглядали як можливого радника з національної безпеки, якби Джон Керрі переміг у Білому домі у 2004 році. Він також був особливо активним у питаннях Японії, де колишній президент Барак Обама розглядав можливість призначення його послом.

Додамо

Най, якому на момент смерті було 88 років, вперше приєднався до викладацького складу Гарварду в 1964 році.

А у грудні 1995 року - став деканом Гарвардського інституту державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді.

Крім цього, він обіймав високі урядові посади. У 1977-1979 роках був помічником заступника держсекретаря з питань підтримки безпеки, науки та технології, головою групи Національної ради безпеки з питань нерозповсюдження ядерної зброї. В 1993-1994 роках - Головою Національної розвідувальної ради. У 1994-1995 роках - заступником міністра оборони з питань міжнародної безпеки.

Най є автором 14 книг та понад 200 журнальних статей. Політолог досліджував різноманітні теми, зокрема контроль над озброєннями та панафриканізм.

Значну частину свого урядового періоду Най був зосереджений на ядерній політиці. Він стверджував, що ризик ядерної зброї міг би стримати великі держави від вступу в Першу світову війну, але поширення ядерної зброї з моменту закінчення холодної війни створює нові небезпеки.

Екс-пілот Формули-1 Йохен Мас помер у віці 78 років05.05.25, 10:41 • 10460 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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