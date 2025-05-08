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Влиятельный американский политолог и автор термина "мягкая сила" Джозеф Най умер в возрасте 88 лет

Киев • УНН

 • 548 просмотра

В возрасте 88 лет скончался американский политолог Джозеф Най, известный благодаря термину "мягкая сила". Он критиковал Трампа за пренебрежение к ней и чрезмерный акцент на "жесткой силе".

Влиятельный американский политолог и автор термина "мягкая сила" Джозеф Най умер в возрасте 88 лет

Джозеф Най, влиятельный американский политолог, занимавший немало правительственных должностей, скончался в возрасте 88 лет. Он стал наиболее известным благодаря введению термина "мягкая сила". С момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Най критиковал американского лидера из-за применения "жесткой принудительной силы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.  

Детали

Джозеф Най, универсальный и влиятельный политолог и американский политик, который ввел термин "мягкая сила" – концепцию, означающую, что нации получают доминирование благодаря привлекательности, которую сейчас презирает президент Дональд Трамп, умер в среду

- сообщил Гарвардский университет передает издание.

Политолог стал наиболее известным благодаря разработке термина "мягкая сила" в конце 1980-х годов.

Что такое "мягкая сила"

В отличие от жесткой силы, такой как оружие и экономические санкции, мягкая сила включает ценности и культуру, которые могут убедить других.

Мягкая сила - это когда другие хотят получить желаемые вами результаты - кооптирует людей, а не принуждает их

- писал Най в книге 2004 года на эту тему.

Среди других примеров он указывал на рост влияния США в Латинской Америке, когда Франклин Рузвельт ввел "политику добрососедства", и, наоборот, на то, как Советский Союз потерял Восточную Европу из-за жестокости.

Най критиковал Трампа

С момента возвращения на должность в январе Трамп резко сократил мягкую силу США, в частности путем прекращения иностранной помощи и вместо этого стремился увеличить военные расходы.

В феврале Най, в комментарии Agence France-Presse сказал, что "Трамп на самом деле не понимает власть. Он мыслит только категориями принуждения и оплаты".

Он ошибочно принимает краткосрочные результаты за долгосрочные последствия. Жесткая принудительная сила (например, угроза пошлин) может сработать в краткосрочной перспективе, одновременно создавая стимулы для других уменьшить свою зависимость от США в долгосрочной перспективе

- пояснил он.

Най добавил, что успех США в течение последних 80 лет основывался именно на мягкой силе, которая, правда, была цикличной, указывая на "непопулярность" Соединенных Штатов во время войны во Вьетнаме.

Мы, вероятно, несколько оправимся после Трампа, но он подорвал доверие к США

– сказал политолог.

Как отмечает издание, Ная рассматривали как возможного советника по национальной безопасности, если бы Джон Керри победил в Белом доме в 2004 году. Он также был особенно активным в вопросах Японии, где бывший президент Барак Обама рассматривал возможность назначения его послом.

Добавим

Най, которому на момент смерти было 88 лет, впервые присоединился к преподавательскому составу Гарварда в 1964 году.

А в декабре 1995 года - стал деканом Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Кроме этого, он занимал высокие правительственные должности. В 1977-1979 годах был помощником заместителя госсекретаря по вопросам поддержания безопасности, науки и технологии, председателем группы Национального совета безопасности по вопросам нераспространения ядерного оружия. В 1993-1994 годах - Председателем Национального разведывательного совета. В 1994-1995 годах - заместителем министра обороны по вопросам международной безопасности.

Най является автором 14 книг и более 200 журнальных статей. Политолог исследовал разнообразные темы, в частности контроль над вооружениями и панафриканизм.

Значительную часть своего правительственного периода Най был сосредоточен на ядерной политике. Он утверждал, что риск ядерного оружия мог бы сдержать крупные государства от вступления в Первую мировую войну, но распространение ядерного оружия с момента окончания холодной войны создает новые опасности.

Экс-пилот Формулы-1 Йохен Масс умер в возрасте 78 лет05.05.25, 10:41 • 10460 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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