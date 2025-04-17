"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

Голлівудська акторка Наталі Портман згадала про те, як ще в дитинстві пережила сексуалізацію з боку індустрії, яку вона назвала "довгою фазою Лоліти". Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Наталі Портман розповіла Дженні Ортезі під час обговорення для журналу Interview, що вона пережила "довгу фазу Лоліти" як актриса-дитина, маючи на увазі, як індустрія сексуалізувала її в юному віці. Як пише ЗМІ, їй було всього 12 років, коли вона знялася у своїй проривній ролі в "Леоні". Акторка вже давно відкрито висловлювалася про сексуалізацію Голлівудом дітей-зірок.

"Є суспільне розуміння мене, яке відрізняється від того, хто я є, - сказала Портман. - Я вже трохи говорила про це раніше - про те, як у дитинстві мене дійсно сексуалізували, що, як мені здається, трапляється з багатьма молодими дівчатами, які з'являються в екрані. Я була дуже налякана цим. Очевидно, сексуальність - величезна частина того, ким ти є як дитина, але я хотіла, щоб вона була всередині мене, а не спрямована на мене".

Вона також зазначила, що індустрія часто нав’язує молодим акторкам певні образи, і вона сама проходила кілька таких "фаз": від образу Лоліти до "дівчини, яка допомагає хлопцеві усвідомити свої емоційні проблеми".

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

Минулого року в одному з випусків подкасту Smartless Портман розповіла, що ще в юному віці вона навчилася демонструвати круту зовнішність на знімальних майданчиках, щоб уникнути сексуалізації з боку потенційних хижаків в індустрії.

"Така проекція серйозності до певної міри захищала мене, - сказала вона. - Це був майже попереджувальний сигнал, типу: "О, не роби з нею нічого поганого". Не те, щоб хтось коли-небудь, знаєте, цього заслуговував або просив про це. Але я відчувала, що це був мій несвідомий спосіб робити це".

Портман додала, що її мати весь час була поруч і стежила, щоб ніхто не наближався до неї, коли вона працювала ще в дитинстві. Потім, "коли я пішла в коледж, мій батько сказав: "Гаразд, це було мило. Пора рухатися далі. Давай знайдемо іншу роботу - справжню роботу". Вона вивчала психологію в Гарвардському університеті, але так і не залишила акторську кар'єру повністю.

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри