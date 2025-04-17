"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

Голливудская актриса Натали Портман вспомнила о том, как еще в детстве пережила сексуализацию со стороны индустрии, которую она назвала "долгой фазой Лолиты". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Натали Портман рассказала Дженне Ортеге во время обсуждения для журнала Interview, что она пережила "долгую фазу Лолиты" как актриса-ребенок, имея в виду, как индустрия сексуализировала ее в юном возрасте. Как пишет СМИ, ей было всего 12 лет, когда она снялась в своей прорывной роли в "Леоне". Актриса уже давно открыто высказывалась о сексуализации Голливудом детей-звезд.

"Есть общественное понимание меня, которое отличается от того, кто я есть, - сказала Портман. - Я уже немного говорила об этом раньше - о том, как в детстве меня действительно сексуализировали, что, как мне кажется, случается со многими молодыми девушками, которые появляются на экране. Я была очень напугана этим. Очевидно, сексуальность - огромная часть того, кем ты являешься как ребенок, но я хотела, чтобы она была внутри меня, а не направлена на меня".

Она также отметила, что индустрия часто навязывает молодым актрисам определенные образы, и она сама проходила несколько таких "фаз": от образа Лолиты до "девушки, которая помогает парню осознать свои эмоциональные проблемы".

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В прошлом году в одном из выпусков подкаста Smartless Портман рассказала, что еще в юном возрасте она научилась демонстрировать крутой внешний вид на съемочных площадках, чтобы избежать сексуализации со стороны потенциальных хищников в индустрии.

"Такая проекция серьезности в определенной степени защищала меня, - сказала она. - Это был почти предупредительный сигнал, типа: "О, не делай с ней ничего плохого". Не то, чтобы кто-нибудь когда-нибудь, знаете, этого заслуживал или просил об этом. Но я чувствовала, что это был мой бессознательный способ делать это".

Портман добавила, что ее мать все время была рядом и следила, чтобы никто не приближался к ней, когда она работала еще в детстве. Затем, "когда я пошла в колледж, мой отец сказал: "Хорошо, это было мило. Пора двигаться дальше. Давай найдем другую работу - настоящую работу". Она изучала психологию в Гарвардском университете, но так и не оставила актерскую карьеру полностью.

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