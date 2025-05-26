У центрі Чумацького Шляху знайшли "зламану кістку": вчені назвали причину

У центрі Чумацького Шляху астрономи знайшли "зламану кістку" — одна з ниток, що складаються з частинок, які випромінюють радіохвилі виявилась пошкодженою. Нове дослідження припускає, що її могла пошкодити нейтронна зірка-пульсар, зіткнувшись з нею на величезній швидкості. Про це пише УНН із посиланням на Wired.

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Потужні телескопи дозволяють астрономам розгледіти у центрі галактики Чумацький Шлях дивовижні витягнуті нитки, які окреслюють її спіральну форму. Ці нитки називають "галактичними кістками" — вони складаються із заряджених частинок, що рухаються вздовж магнітних полів та випромінюють радіохвилі.

Нещодавно вчені виявили, що одна з цих кісток, яку назвали "Змія", має розлом. Ця "Змія" — одна з найдовших і найяскравіших ниток, довжиною 230 світлових років. Нове дослідження припускає, що причиною цього "перелому" стала нейтронна зірка — щільний залишок вибуху масивної зірки.

Згідно з дослідженням Гарвардського університету, опублікованим у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, швидко обертаючийся пульсар міг врізатися в "Змію" на швидкості від 1,6 до 3,2 мільйона кілометрів на годину.

Спостереження з допомогою рентгенівської обсерваторії NASA Chandra та радіотелескопів MeerKAT (Південна Африка) і Very Large Array (США) підтвердили, що у цьому районі дійсно присутній пульсар.

Вчені вважають, що зіткнення з нейтронною зіркою порушило магнітне поле "Змії" і деформувало її радіосигнали. На знімку, зробленому NASA, видно саму "Змію" і об’єкт, який, ймовірно, є цією нейтронною зіркою.

Попри свій крихітний розмір і надзвичайну щільність, пульсари мають потужні магнітні поля, які випромінюють електромагнітні хвилі. Їхні сигнали вловлюють радіотелескопи, даючи змогу астрономам краще розуміти процеси, що відбуваються у глибинах нашої галактики.

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