В центре Млечного Пути нашли "сломанную кость": ученые назвали причину

В центре Млечного Пути астрономы нашли "сломанную кость" — одна из нитей, состоящих из частиц, излучающих радиоволны, оказалась поврежденной. Новое исследование предполагает, что ее могла повредить нейтронная звезда-пульсар, столкнувшись с ней на огромной скорости. Об этом пишет УНН со ссылкой на Wired.

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Мощные телескопы позволяют астрономам разглядеть в центре галактики Млечный Путь удивительные вытянутые нити, которые очерчивают ее спиральную форму. Эти нити называют "галактическими костями" — они состоят из заряженных частиц, движущихся вдоль магнитных полей и излучающих радиоволны.

Недавно ученые обнаружили, что одна из этих костей, которую назвали "Змея", имеет разлом. Эта "Змея" — одна из самых длинных и ярких нитей, длиной 230 световых лет. Новое исследование предполагает, что причиной этого "перелома" стала нейтронная звезда — плотный остаток взрыва массивной звезды.

Согласно исследованию Гарвардского университета, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, быстро вращающийся пульсар мог врезаться в "Змею" на скорости от 1,6 до 3,2 миллиона километров в час.

Наблюдения с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra и радиотелескопов MeerKAT (Южная Африка) и Very Large Array (США) подтвердили, что в этом районе действительно присутствует пульсар.

Ученые считают, что столкновение с нейтронной звездой нарушило магнитное поле "Змеи" и деформировало ее радиосигналы. На снимке, сделанном NASA, видна сама "Змея" и объект, который, вероятно, является этой нейтронной звездой.

Несмотря на свой крошечный размер и чрезвычайную плотность, пульсары обладают мощными магнитными полями, которые излучают электромагнитные волны. Их сигналы улавливают радиотелескопы, позволяя астрономам лучше понимать процессы, происходящие в глубинах нашей галактики.

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