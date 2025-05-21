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Китай готовит масштабное исследование космических объектов в Солнечной системе

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Китайская миссия Тяньвэнь-2 намерена доставить на Землю образец астероида Камоʻоалева. Также миссия совершит шестилетнее путешествие к комете 311P/Panstarrs.

Китай готовит масштабное исследование космических объектов в Солнечной системе

Амбициозная миссия Китая "Тяньвэнь-2" имеет целью расширить и усовершенствовать возможности Китая по исследованию планет.

Передает УНН со ссылкой на NewScientist.

Детали

"Tianwen-2" (Тяньвэнь-2) – это вторая миссия китайской программы, которая началась в 2020 году с "Tianwen-1", доставившего марсоход "Zhurong" (Чжужун) на Марс. Сейчас в планах получить 100-граммовый образец из астероида Камоʻоалева и вернуть его на Землю. Это будет первая цель миссии. Второе – совершить путешествие продолжительностью около шести лет к комете 311P/Panstarrs. Ученые рассчитывают, что "Tianwen-2" этой кометы до 2034 года.

Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны03.05.24, 16:06 • 21126 просмотров

Следует отметить, что это будет не первая миссия, которая попытается вернуть образцы астероидов на Землю. Миссии OSIRIS-REx от NASA и Hayabusa от JAXA уже сделали это.

Но это будет первая миссия Китая к астероиду, предусматривающая возвращение образца породы. Также очевидно, что путешествие является первой миссией к уникальному типу тел, называемых квазиспутниками.

Справка

Такие квазиспутники, как Камоʻоалева, не вращаются вокруг Земли, а двигаются по схожей с нами орбите вокруг Солнца, эллиптически вращаясь вокруг нашей планеты. В своих исследованиях ученые пришли к теории, что именно этот спутник является обломком Луны. Он был выброшен миллионы лет назад в результате столкновения с астероидом.

Напомним

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл минерал сидерит, указывающий на древний углеродный цикл, необходимый для жизни. 

Китай запустил первые 12 спутников для орбитальной суперкомпьютерной сети.

Двое китайских астронавтов провели 9 часов в открытом космосе во время миссии на станции Tiangong, превысив предыдущий рекорд США.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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