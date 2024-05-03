Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  125826 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  127845 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  118596 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108378 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126529 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125207 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119420 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115179 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102001 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

Китай запустил зонд "Chang'e-6" для возвращения образцов камней и почвы из древнего бассейна Южного полюса-Айткен на дальней стороне Луны, что является первой такой миссией в мире.

Новости Мира •   •  6270 просмотра
Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius

Скрипка «Antonius Stradivarius» 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска «Краковец».

Общество •   •  6762 просмотра
Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius

С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень

Министерство обороны утвердило приказ, устанавливающий перечень заболеваний для определения годности к военной службе с такими категориями, как полностью годен, годен для тыловых подразделений и непригоден.

Война •   •  8800 просмотра
С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень

Конгресс США вдвое увеличил расходы на производство артиллерийских боеприпасов

Конгресс удвоил финансирование до 6 миллиардов долларов на производство 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения запасов, истощенных поставками в Украину и Израиль, с целью увеличить ежемесячное производство до 100 000 единиц к лету 2025 года.

Новости Мира •   •  7412 просмотра
Конгресс США вдвое увеличил расходы на производство артиллерийских боеприпасов

Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Почти все земли, полученные участниками АТО, сейчас обрабатываются, с них платятся налоги, создаются рабочие места, в отличие от предыдущей незаконной передачи государственных земель в аренду Национальной академией аграрных наук Украины за наличные без надлежащих на то прав.

Экономика •   •  9475 просмотра
Практически все земли, которые получили участники АТО, сейчас в обработке, с них платятся налоги, создаются рабочие места - Николай Сольский

Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека

3 мая 2024 года российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли 3 гражданских лица и еще 5 получили ранения.

Война •   •  9716 просмотра
Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека

Кулеба с главой МИД Чехии подвел итоги инициативы по закупке снарядов для Украины

Министры иностранных дел Украины и Чехии обсудили прогресс в реализации чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ за пределами ЕС.

Война •   •  11410 просмотра
Кулеба с главой МИД Чехии подвел итоги инициативы по закупке снарядов для Украины

Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

россия усиливает дезинформационные кампании с целью дискредитации Украины на международном уровне и сокращения иностранной помощи, выдвигая против таких должностных лиц, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, ложные обвинения в терроризме, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений.

Война •   •  11261 просмотра
Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

Масштабный пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в Берлине, который занимается разработкой систем ПВО, привел к выбросу токсичного дыма. Власти советуют жителям оставаться в помещениях и закрыть окна.

Новости Мира •   •  11210 просмотра
Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА

Зеленский представил Сергея Тюрина как нового руководителя областной военной администрации в Хмельницкой области.

Общество •   •  13729 просмотра
Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА