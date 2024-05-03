Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

Китай в пятницу запустил космический корабль без экипажа с почти двухмесячной миссией по доставке камней и грунта с обратной стороны Луны, став первой страной, которая сделала такую амбициозную попытку, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Long March-5, самая большая ракета Китая, вылетела в 17:27 по пекинскому времени (09:27 по Гринвичу) с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань с зондом Chang'e-6 весом более 8 тонн.

Chang'e-6 имеет задачу совершить посадку в бассейне Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны, который постоянно обращен от Земли, после чего он достанет и, как ожидается, вернет образцы.

Запуск знаменует собой еще одну веху в китайской программе исследования Луны и космоса.

"Для нас является определенной загадкой, как Китаю удалось разработать такую амбициозную и успешную программу за такое короткое время", - сказал Пьер-Ив Меслен, французский исследователь, который работает над одной из научных задач миссии Chang'е-6.

На запуске присутствовали ученые, дипломаты и представители космических агентств из Франции, Италии, Пакистана и Европейского космического агентства, все из которых имеют на борту Chang'e-6 полезную нагрузку для изучения Луны.

Но по словам Гэ Пинга, заместителя директора Программы исследования Луны и космоса Китайского национального космического управления (CNSA), ни одна американская организация не подала заявку на получение места для полезного груза.

Законодательство США запрещает любое сотрудничество космического агентства США NASA с Китаем.

После того, как зонд отделится от ракеты, ему понадобится четыре-пять дней, чтобы достичь орбиты Луны. В начале июня через несколько недель, как ожидается, он приземлится.

Оказавшись на Луне, зонд проведет два дня, выкапывая 2 килограмма образцов, прежде чем вернуться на Землю, где он, как ожидается, приземлится во Внутренней Монголии.

Окно зонда для сбора образцов на дальней стороне составляет 14 часов, по сравнению с 21 часом для ближней стороны.

Гэ сказал, что научная ценность Chang'e-6 заключается в геологическом возрасте бассейна Южный полюс - Эйткен, который, по оценкам его команды, составляет примерно 4 миллиарда лет, что намного старше образцов, ранее привезенных Советским Союзом и Соединенными Штатами, которым было около 3 миллиардов лет, а также образцы возрастом 2 миллиарда лет с Chang'e-5.

Кроме открытия новой информации о ближайшем к Земле небесном теле, Chang'e-6 является частью долгосрочного проекта по созданию постоянной исследовательской станции на Луне: Международной исследовательской станции Луны (ILRS), возглавляемой Китаем и россией.

Строительство такой станции станет форпостом для Китая и его партнеров в исследовании дальнего космоса.

"Мы знаем, что Луна может иметь ресурсы, которые могут пригодиться в будущем, поэтому Европейское космическое агентство, NASA, китайское агентство и другие во всем мире собираются на Луну", - сказал Джеймс Карпентер, руководитель офиса лунных наук ESA.

"Частью обоснования является понимание этих ресурсов", - сказал Карпентер.

У Вэйрэн, главный конструктор китайского проекта исследования Луны, выступая на Китайской космической конференции 2024 года в прошлом месяце, сказал, что "базовая модель" ILRS будет построена к 2035 году.

Дополнение

В 2018 году Chang'e-4 совершил первую беспилотную посадку Китая на Луну, также на обратной стороне. В 2020 году Chang'e-5 стал первым случаем, когда люди получили лунные образцы за 44 года, а Chang'e-6 может сделать Китай первой страной, получившей образцы со "скрытой" стороны Луны.

Образцы, привезенные Chang'e-5, позволили китайским ученым открыть новые подробности о Луне, в том числе точнее датировать промежуток времени вулканической активности на Луне, а также новый минерал.