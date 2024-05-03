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Актуальне
Китай запустив історичну місію для отримання зразків із зворотного боку Місяця

Китай запустив історичну місію для отримання зразків із зворотного боку Місяця

Київ • УНН

 • 21125 перегляди

Китай запустив зонд "Chang'e-6" для повернення зразків каміння і ґрунту з давнього басейну Південного полюса-Айткен на дальньому боці Місяця, що є першою такою місією у світі.

Китай у п'ятницю запустив космічний корабель без екіпажу з майже двомісячною місією з доставки каменів і ґрунту зі зворотного боку Місяця, ставши першою країною, яка зробила таку амбітну спробу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Long March-5, найбільша ракета Китаю, вилетіла о 17:27 за пекінським часом (09:27 за Гринвічем) з космодрому Веньчан на південному острові Хайнань із зондом Chang'e-6 вагою понад 8 тонн.

Chang'e-6 має завдання здійснити посадку в басейні Південний полюс - Ейткен на зворотному боці Місяця, який постійно обернений від Землі, після чого він дістане та, як очікується, поверне зразки.

Запуск знаменує собою ще одну віху в китайській програмі дослідження Місяця та космосу.

"Для нас є певною загадкою, як Китаю вдалося розробити таку амбітну та успішну програму за такий короткий час", - сказав П'єр-Ів Меслен, французький дослідник, який працює над одним із наукових завдань місії Chang’е-6.

На запуску були присутні вчені, дипломати та представники космічних агентств із Франції, Італії, Пакистану та Європейського космічного агентства, усі з яких мають на борту Chang'e-6 корисне навантаження для вивчення Місяця.

Але за словами Ге Пінга, заступника директора Програми дослідження Місяця та космосу Китайського національного космічного управління (CNSA), жодна американська організація не подала заявку на отримання місця для корисного вантажу.

Законодавство США забороняє будь-яку співпрацю космічного агентства США NASA з Китаєм.

Після того, як зонд відокремиться від ракети, йому знадобиться чотири-п'ять днів, щоб досягти орбіти Місяця. На початку червня через кілька тижнів, як очікується, він приземлиться.

Опинившись на Місяці, зонд проведе два дні, викопуючи 2 кілограми зразків, перш ніж повернутися на Землю, де він, як очікується, приземлиться у Внутрішній Монголії.

Вікно зонда для збору зразків на дальній стороні становить 14 годин, у порівнянні з 21 годиною для ближньої сторони.

Ге сказав, що наукова цінність Chang'e-6 полягає в геологічному віці басейну Південний полюс - Ейткен, який, за оцінками його команди, становить приблизно 4 мільярди років, що набагато старше зразків, раніше привезених Радянським Союзом і Сполученими Штатами, яким було близько 3 мільярдів років, а також зразки віком 2 мільярди років із Chang'e-5.

Окрім відкриття нової інформації про найближче до Землі небесне тіло, Chang'e-6 є частиною довгострокового проекту зі створення постійної дослідницької станції на Місяці: Міжнародної дослідницької станції Місяця (ILRS), очолюваної Китаєм і росією.

Будівництво такої станції стане форпостом для Китаю та його партнерів у дослідженні далекого космосу.

"Ми знаємо, що Місяць може мати ресурси, які можуть стати в нагоді в майбутньому, тому Європейське космічне агентство, NASA, китайське агентство та інші в усьому світі збираються на Місяць", - сказав Джеймс Карпентер, керівник офісу місячних наук ESA.

"Частиною обґрунтування є розуміння цих ресурсів", - сказав Карпентер.

У Вейрен, головний конструктор китайського проекту дослідження Місяця, виступаючи на Китайській космічній конференції 2024 року минулого місяця, сказав, що "базова модель" ILRS буде побудована до 2035 року.

Доповнення

У 2018 році Chang'e-4 здійснив першу безпілотну посадку Китаю на Місяць, також на зворотному боці. У 2020 році Chang'e-5 став першим випадком, коли люди отримали місячні зразки за 44 роки, а Chang'e-6 може зробити Китай першою країною, яка отримала зразки з "прихованої" сторони Місяця.

Зразки, привезені Chang'e-5, дозволили китайським вченим відкрити нові подробиці про Місяць, у тому числі точніше датувати проміжок часу вулканічної активності на Місяці, а також новий мінерал.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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