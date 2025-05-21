Китай готує масштабне дослідження космічних об'єктів у Сонячній системі

Амбітна місія Китаю "Тяньвень-2" має на меті розширити і вдосконалити можливості Китаю з дослідження планет.

Передає УНН із посиланням на NewScientist.

Деталі

"Tianwen-2" (Тяньвень-2) – це друга місія китайської програми, яка розпочалася у 2020 році з "Tianwen-1", що доставив марсохід "Zhurong" (Чжужун) на Марс. Зараз у планах отримати 100-грамовий зразок з астероїда Камоʻоалева і повернути його на Землю. Це буде перша мета місії. Друге - здійснити подорож тривалістю близько шести років до комети 311P/Panstarrs. Науковці розраховують, що "Tianwen-2" цієї комети до 2034 року.

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Слід зазначити, що це буде не буде перша місія, яка спробує повернути зразки астероїдів на Землю. Місії OSIRIS-REx від NASA та Hayabusa від JAXA вже зробили це.

Але це буде перша місія Китаю до астероїда, що передбачає повернення зразка породи. Також очевидно подорож є першою місією до унікального типу тіл, які називаються квазісупутниками.

Довідка

Такі квазісупутники, як Камоʻоалева, не обертаються навколо Землі, а рухаються по схожій з нами орбіті навколо Сонця, еліптично обертаючись навколо нашої планети. У своїх дослідженнях вчені дійшли до теорії, що саме цей супутник є уламком Місяця. Він був викинутий мільйони років тому внаслідок зіткнення з астероїдом.

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Двоє китайських астронавтів провели 9 годин у відкритому космосі під час місії на станції Tiangong, перевищивши попередній рекорд США.