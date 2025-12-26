МХП здобула золото і срібло премії Глобального договору ООН у сфері сталого розвитку

Компанія МХП здобула золоту та срібну нагороди міжнародної премії Partnership for Sustainability Award 2025, яку проводить Глобальний договір ООН в Україні та яка є однією з найпрестижніших відзнак у сфері корпоративної сталості та ESG, передає УНН.

Золоту нагороду МХП отримала у категорії "Ветерани: сила і спільність" за програму підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч". Срібною відзнакою у номінації "Економічна стійкість і зростання" міжнародне журі відзначило проєкт "Школа лідерів громад", спрямований на розвиток управлінських і проєктних компетенцій місцевих лідерів та посилення економічної стійкості громад.

У 2025 році на участь у премії було подано 150 заявок із 22 країн світу, до фіналу відібрали 93 проєкти, що стало рекордом за всю історію нагороди. Проєкти оцінювало незалежне міжнародне журі за участі експертів Гарвардського університету, Лондонської школи економіки, Всесвітнього економічного форуму та Базельського інституту управління.

Для МХП сталий розвиток — це про відповідальність перед людьми. Ми системно підтримуємо захисників та їхні родини: від моменту служби до повернення й адаптації, а також інвестуємо у розвиток громад, щоб у них були можливості для життя, роботи й відновлення. У час війни бізнес якніколи має бути опорою там, де це справді потрібно. Саме ця щоденна робота, партнерства й конкретні дії стали основою проєктів, відзначені Глобальним договором ООН. Для нас це підтвердження правильного напряму і відповідальність рухатися далі разом із країною — Юрій Мельник, заступник CEO зі сталого розвитку, голова Наглядової ради Благодійного фонду «МХП-Громаді».

"Школа лідерів громад": розвиток спроможності громад

В умовах війни українські громади беруть на себе дедалі більше відповідальності — від підтримки ветеранів до забезпечення енергоефективності та роботи з молоддю. Саме тому розвиток локального лідерства є критично важливим для стійкості країни. "Школа лідерів громад" — освітньо-грантова програма для представників громад, які працюють над розвитком можливостей у громадах. У 2025 році загальний бюджет грантової підтримки програми становить 10 млн грн.

Проєкт реалізують компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді" у партнерстві з Маріупольським державним університетом. Його мета — посилити управлінські та проєктні компетенції місцевих лідерів і допомогти громадам перетворювати ідеї на сталі, дієві рішення в умовах повномасштабної війни та відновлення.

"Для МХП розвиток громад є частиною довгострокової стратегії стійкості країни. Наша увага зосереджена на підтримці місцевих лідерів, здатних реалізовувати зміни в громадах. "Школа лідерів громад" створює умови, за яких ці ідеї трансформуються у практичні рішення з довгостроковими перспективами", — Володимир Забела, керівник Групи регіонального розвитку МХП.

"МХП Поруч": системна підтримка військових і ветеранів

Програму "МХП Поруч" компанія МХП запустила у травні 2023 року як комплексну систему підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Вона діє для співробітників компанії та жителів громад, де присутні підприємства МХП, і забезпечує індивідуальний супровід під час служби та після повернення з фронту.

Восени 2023 року в межах програми почав роботу Центр взаємодії з військовими та ветеранами, який координує медичну, юридичну й психологічну допомогу, реабілітацію та професійну адаптацію. Також працює безкоштовна лінія підтримки 4545.

Станом на сьогодні у Силах оборони України служать 2 965 військових-співробітників МХП, ще 957 ветеранів працюють у компанії. З початку повномасштабної війни мобілізовані працівники МХП отримали понад 2,8 млрд грн заробітної плати. У межах програми проведено понад 500 заходів за участі більше ніж 21 000 військових, ветеранів та членів їхніх родин, а понад 5 200 звернень отримали індивідуальний супровід і практичні рішення.

Для нас ця нагорода насамперед про ефективність рішень, які дійсно працюють у реальних умовах війни. Ми вибудовуємо наші соціальні програми так, щоб підтримка військових, ветеранів, їхніх родин, жителів громад була системною, комплексною та передбачала сталий ефект у довготривалій перспективі. Визнання міжнародним журі підтверджує, що такі підходи сприяють позитивним змінам у суспільстві та можуть масштабуватися у взаємодії з партнерами на засадах спільних цінностей — Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Partnership for Sustainability Award — щорічна міжнародна премія Глобального договору ООН в Україні, що фокусується на партнерствах як ключовому інструменті сталого розвитку. Вона відзначає проєкти, у яких бізнес, держава та громадський сектор об’єднують зусилля для вирішення суспільних, економічних і екологічних викликів та досягнення Цілей сталого розвитку. Започаткована у 2018 році, премія за кілька років зібрала понад 600 кейсів з більш ніж 20 країн і стала майданчиком, де локальні рішення отримують міжнародну експертизу, а ефективні практики — потенціал для масштабування та впливу за межами окремих громад і країн.