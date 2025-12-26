МХП завоевала золото и серебро премии Глобального договора ООН в сфере устойчивого развития

Компания МХП получила золотую и серебряную награды международной премии Partnership for Sustainability Award 2025, которую проводит Глобальный договор ООН в Украине и которая является одной из самых престижных наград в сфере корпоративной устойчивости и ESG, передает УНН.

Золотую награду МХП получила в категории "Ветераны: сила и общность" за программу поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч". Серебряной наградой в номинации "Экономическая устойчивость и рост" международное жюри отметило проект "Школа лидеров громад", направленный на развитие управленческих и проектных компетенций местных лидеров и усиление экономической устойчивости громад.

В 2025 году на участие в премии было подано 150 заявок из 22 стран мира, в финал отобрали 93 проекта, что стало рекордом за всю историю награды. Проекты оценивало независимое международное жюри с участием экспертов Гарвардского университета, Лондонской школы экономики, Всемирного экономического форума и Базельского института управления.

Для МХП устойчивое развитие — это об ответственности перед людьми. Мы системно поддерживаем защитников и их семьи: от момента службы до возвращения и адаптации, а также инвестируем в развитие общин, чтобы у них были возможности для жизни, работы и восстановления. Во время войны бизнес как никогда должен быть опорой там, где это действительно нужно. Именно эта ежедневная работа, партнерства и конкретные действия стали основой проектов, отмеченных Глобальным договором ООН. Для нас это подтверждение правильного направления и ответственность двигаться дальше вместе со страной — Юрий Мельник, заместитель CEO по устойчивому развитию, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

"Школа лидеров громад": развитие потенциала громад

В условиях войны украинские громады берут на себя все больше ответственности — от поддержки ветеранов до обеспечения энергоэффективности и работы с молодежью. Именно поэтому развитие локального лидерства критически важно для устойчивости страны. "Школа лидеров громад" — образовательно-грантовая программа для представителей громад, которые работают над развитием возможностей в громадах. В 2025 году общий бюджет грантовой поддержки программы составляет 10 млн грн.

Проект реализуют компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в партнерстве с Мариупольским государственным университетом. Его цель — усилить управленческие и проектные компетенции местных лидеров и помочь громадам превращать идеи в устойчивые, действенные решения в условиях полномасштабной войны и восстановления.

"Для МХП развитие громад является частью долгосрочной стратегии устойчивости страны. Наше внимание сосредоточено на поддержке местных лидеров, способных реализовывать изменения в громадах. "Школа лидеров громад" создает условия, при которых эти идеи трансформируются в практические решения с долгосрочными перспективами", — Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП.

"МХП Поруч": системная поддержка военных и ветеранов

Программу "МХП Пруч" компания МХП запустила в мае 2023 года как комплексную систему поддержки военных, ветеранов и их семей. Она действует для сотрудников компании и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП, и обеспечивает индивидуальное сопровождение во время службы и после возвращения с фронта.

Осенью 2023 года в рамках программы начал работу Центр взаимодействия с военными и ветеранами, который координирует медицинскую, юридическую и психологическую помощь, реабилитацию и профессиональную адаптацию. Также работает бесплатная линия поддержки 4545.

По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины служат 2 965 военных-сотрудников МХП, еще 957 ветеранов работают в компании. С начала полномасштабной войны мобилизованные работники МХП получили более 2,8 млрд грн заработной платы. В рамках программы проведено более 500 мероприятий с участием более 21 000 военных, ветеранов и членов их семей, а более 5 200 обращений получили индивидуальное сопровождение и практические решения.

Для нас эта награда прежде всего об эффективности решений, которые действительно работают в реальных условиях войны. Мы выстраиваем наши социальные программы так, чтобы поддержка военных, ветеранов, их семей, жителей громад была системной, комплексной и предусматривала устойчивый эффект в долгосрочной перспективе. Признание международным жюри подтверждает, что такие подходы способствуют позитивным изменениям в обществе и могут масштабироваться во взаимодействии с партнерами на основе общих ценностей — Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП.

Partnership for Sustainability Award — ежегодная международная премия Глобального договора ООН в Украине, которая фокусируется на партнерствах как ключевом инструменте устойчивого развития. Она отмечает проекты, в которых бизнес, государство и общественный сектор объединяют усилия для решения общественных, экономических и экологических вызовов и достижения Целей устойчивого развития. Основанная в 2018 году, премия за несколько лет собрала более 600 кейсов из более чем 20 стран и стала площадкой, где локальные решения получают международную экспертизу, а эффективные практики — потенциал для масштабирования и влияния за пределами отдельных громад и стран.