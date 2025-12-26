МХП завоевала золото и серебро премии Глобального договора ООН в сфере устойчивого развития

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 4690 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 15951 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 13417 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 11908 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15097 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 17764 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 33317 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16604 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 31077 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
26 декабря, 06:47 • 15997 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
88%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 16169 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 14288 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 16696 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 6220 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 4934 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 15932 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 33312 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 31072 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 87037 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 87665 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Давид Арахамия
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Германия
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 14351 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 22699 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 26409 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 27349 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 30364 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Фильм
Сериал

МХП завоевала золото и серебро премии Глобального договора ООН в сфере устойчивого развития

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Компания МХП завоевала золотую и серебряную награды международной премии Partnership for Sustainability Award 2025, организованной Глобальным договором ООН в Украине. Золото получено за программу поддержки военных "МХП Порч", а серебро – за проект "Школа лидеров громад".

МХП завоевала золото и серебро премии Глобального договора ООН в сфере устойчивого развития

Компания МХП получила золотую и серебряную награды международной премии Partnership for Sustainability Award 2025, которую проводит Глобальный договор ООН в Украине и которая является одной из самых престижных наград в сфере корпоративной устойчивости и ESG, передает УНН

Золотую награду МХП получила в категории "Ветераны: сила и общность" за программу поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч". Серебряной наградой в номинации "Экономическая устойчивость и рост" международное жюри отметило проект "Школа лидеров громад", направленный на развитие управленческих и проектных компетенций местных лидеров и усиление экономической устойчивости громад.

В 2025 году на участие в премии было подано 150 заявок из 22 стран мира, в финал отобрали 93 проекта, что стало рекордом за всю историю награды. Проекты оценивало независимое международное жюри с участием экспертов Гарвардского университета, Лондонской школы экономики, Всемирного экономического форума и Базельского института управления.

Для МХП устойчивое развитие — это об ответственности перед людьми. Мы системно поддерживаем защитников и их семьи: от момента службы до возвращения и адаптации, а также инвестируем в развитие общин, чтобы у них были возможности для жизни, работы и восстановления. Во время войны бизнес как никогда должен быть опорой там, где это действительно нужно. Именно эта ежедневная работа, партнерства и конкретные действия стали основой проектов, отмеченных Глобальным договором ООН. Для нас это подтверждение правильного направления и ответственность двигаться дальше вместе со страной 

— Юрий Мельник, заместитель CEO по устойчивому развитию, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

"Школа лидеров громад": развитие потенциала громад

В условиях войны украинские громады берут на себя все больше ответственности — от поддержки ветеранов до обеспечения энергоэффективности и работы с молодежью. Именно поэтому развитие локального лидерства критически важно для устойчивости страны. "Школа лидеров громад" — образовательно-грантовая программа для представителей громад, которые работают над развитием возможностей в громадах. В 2025 году общий бюджет грантовой поддержки программы составляет 10 млн грн.

Проект реализуют компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в партнерстве с Мариупольским государственным университетом. Его цель — усилить управленческие и проектные компетенции местных лидеров и помочь громадам превращать идеи в устойчивые, действенные решения в условиях полномасштабной войны и восстановления.

"Для МХП развитие громад является частью долгосрочной стратегии устойчивости страны. Наше внимание сосредоточено на поддержке местных лидеров, способных реализовывать изменения в громадах. "Школа лидеров громад" создает условия, при которых эти идеи трансформируются в практические решения с долгосрочными перспективами", — Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП.

"МХП Поруч": системная поддержка военных и ветеранов

Программу "МХП Пруч" компания МХП запустила в мае 2023 года как комплексную систему поддержки военных, ветеранов и их семей. Она действует для сотрудников компании и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП, и обеспечивает индивидуальное сопровождение во время службы и после возвращения с фронта.

Осенью 2023 года в рамках программы начал работу Центр взаимодействия с военными и ветеранами, который координирует медицинскую, юридическую и психологическую помощь, реабилитацию и профессиональную адаптацию. Также работает бесплатная линия поддержки 4545.

По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины служат 2 965 военных-сотрудников МХП, еще 957 ветеранов работают в компании. С начала полномасштабной войны мобилизованные работники МХП получили более 2,8 млрд грн заработной платы. В рамках программы проведено более 500 мероприятий с участием более 21 000 военных, ветеранов и членов их семей, а более 5 200 обращений получили индивидуальное сопровождение и практические решения.

Для нас эта награда прежде всего об эффективности решений, которые действительно работают в реальных условиях войны. Мы выстраиваем наши социальные программы так, чтобы поддержка военных, ветеранов, их семей, жителей громад была системной, комплексной и предусматривала устойчивый эффект в долгосрочной перспективе. Признание международным жюри подтверждает, что такие подходы способствуют позитивным изменениям в обществе и могут масштабироваться во взаимодействии с партнерами на основе общих ценностей 

— Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП. 

Partnership for Sustainability Award — ежегодная международная премия Глобального договора ООН в Украине, которая фокусируется на партнерствах как ключевом инструменте устойчивого развития. Она отмечает проекты, в которых бизнес, государство и общественный сектор объединяют усилия для решения общественных, экономических и экологических вызовов и достижения Целей устойчивого развития. Основанная в 2018 году, премия за несколько лет собрала более 600 кейсов из более чем 20 стран и стала площадкой, где локальные решения получают международную экспертизу, а эффективные практики — потенциал для масштабирования и влияния за пределами отдельных громад и стран.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Село
Энергетика
Мобилизация
Война в Украине
Гарвардский университет
благотворительность
ПрАО МХП
Организация Объединенных Наций
Украина