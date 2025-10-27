Що приховує статистика: мертвонародження у США трапляються частіше, ніж вважалось

Нове дослідження, проведене Гарвардом та Массачусетським університетом, показало, що між 2016 та 2022 роками майже 19 тисяч вагітностей закінчилися мертвонародженням. Близько 30% випадків сталися без жодних медичних передумов, пише УНН із посиланням на Washington Post.

Широкий аналіз майже 2,8 мільйона вагітностей показав, що між 2016 і 2022 роками сталося майже 19 000 мертвонароджень, що вище, ніж зафіксовано у федеральних даних - пише видання.

Дослідження, опубліковане в понеділок, показує, що "майже 30% мертвонароджених дітей трапляються під час вагітностей, які, здавалося б, не були пов'язані з будь-якими клінічними ризиками". Дослідження також виявило, що мертвонародженість продовжує нерівномірно розподілятися за расовою та соціально-економічною ознакою - найбільше страждають чорношкірі сім'ї та бідніші громади.

Навіть коли ми знаємо, що хтось перебуває в групі підвищеного ризику, наші засоби профілактики все ще обмежені. Кожна мертвонародження – це неймовірна втрата не лише для матері, а й для всієї родини, і нагадування про те, скільки нам ще належить зробити - сказав Марк Клапп, акушер-гінеколог.

Дослідники з Гарвардської школи громадського здоров'я імені Т. Х. Чана та Массачусетського університету генерала Брігема заявили, що дослідження, опубліковане в понеділок, є "одним з найбільших і найбагатших на дані досліджень щодо тягаря мертвонародження на сьогоднішній день".

Вони виявили, що між 2016 і 2022 роками мертвонародження сталися в:

1 на кожні 147 народжень, що вищий показник, ніж приблизно один на кожні 175 народжень, про який повідомляють Центри контролю та профілактики захворювань;

1 з кожних 112 народжень у сім'ях з низьким рівнем доходу;

1 з кожних 95 народжень у районах з вищою часткою чорношкірих сімей порівняно з білими сім'ями.

Джессіка Коен, співавторка та професорка економіки охорони здоров'я в Школі громадського здоров'я Гарвардського університету імені Т. Х. Чана, сказала, що розбіжність у показниках між дослідженням та даними CDC може бути пов'язана з відомими неточностями в реєстрації свідоцтв про смерть плода, які не завжди точно фіксують кожну мертвонароджуваність та відрізняються за якістю та визначенням у різних штатах.

У дослідженні Гарварду проаналізували результати вагітностей, використавши дані комерційного медичного страхування та демографічну інформацію від некомерційної організації Health Care Cost Institute, яка відстежує десятки мільйонів приватно застрахованих пацієнтів. Додатково враховувалися дані American Community Survey Бюро перепису населення США та статистика організації March of Dimes, що займається материнським здоров’ям і профілактикою дитячої смертності.

Мертвонародження у дослідженні визначається як смерть плода після 20 тижнів вагітності. Незважаючи на те, що за останні 30 років кількість мертвонароджень у США поступово знижувалася завдяки покращенню медичної допомоги, темпи цього зниження значно сповільнилися.

Ризики мертвонародження

Згідно з дослідженням, понад 70% мертвонароджених дітей мали принаймні один клінічний фактор ризику, ожиріння, вживання психоактивних речовин або діабет матері. Проте багато випадків траплялися без попередніх ознак чи відомих ускладнень. Найвищі показники спостерігалися при вагітності, ускладненій хронічною гіпертензією, аномаліями плода або низьким рівнем навколоплідних вод, і вони різко зростали після 41 тижня вагітності.

Дослідження також показало, що структурна нерівність, зокрема місце проживання та доступні в громаді ресурси, залишається сильним фактором ризику. Рівень мертвонароджуваності був вищим у районах із більшою кількістю домогосподарств із низьким доходом та значним населенням чорношкірих, навіть серед сімей із приватним страхуванням. Автори припускають, що соціальна нестача продовжує впливати на перебіг вагітності. Вони зазначають, що навіть у містах із найкращими лікарнями деякі жінки бояться відстоювати свої права або ставити під сумнів медичні рішення.

Гарві Кліман, директор Відділу репродуктивних та плацентарних досліджень Єльського університету, який не брав участі в дослідженні, заявив, що системний расизм є одним із головних чинників нерівності.

Немає жодної біологічної причини для майже втричі більшої кількості мертвонароджених дітей серед чорношкірих американців порівняно з білими. І це було доведено знову і знову, і ця нерівність насправді не покращилася - сказав Кліман.

П'ята частина дорослих з нормальною вагою мають приховане ожиріння, що підвищує ризик гіпертонії та діабету - дослідження