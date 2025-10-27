$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 13891 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 19365 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 21503 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 24020 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 23123 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56782 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53904 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45746 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 48033 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29313 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
П'ята частина дорослих з нормальною вагою мають приховане ожиріння, що підвищує ризик гіпертонії та діабету - дослідження

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Близько 20% дорослих з нормальним індексом маси тіла мають приховане абдомінальне ожиріння. Це підвищує ризик розвитку гіпертонії, діабету та інших кардіометаболічних розладів.

П'ята частина дорослих з нормальною вагою мають приховане ожиріння, що підвищує ризик гіпертонії та діабету - дослідження

Небезпечний рівень абдомінального ожиріння може бути прихований у людей, індекс маси тіла яких відповідає нормі. Наразі близько 20% дорослих мають приховане ожиріння, і це фактор означає небезпеку розвитку хвороб на кшталт гіпертонії та діабету.

Передає УНН із посиланням на дані опитувань ВООЗ та JAMA Network Open.

Деталі

Згідно з новими даними досліджень, індекс маси тіла (ІМТ) часто не відображає фактичний розподіл жиру у людини. Абдомінальне ожиріння, особливо вісцеральний жир можуть бути "прихованими", порушувати метаболічні процеси через запальні шляхи, також сприяти інсулінорезистентності, дисліпідемії і високому кров'яному тиску. 

Понад 20% дорослих з нормальним діапазоном ІМТ мають рівень абдомінального ожиріння, - відповідний висновок вказано у дослідженні "Кардіометаболічні результати серед дорослих з абдомінальним ожирінням та нормальним індексом маси тіла". Результати було опубліковано у JAMA Network Open. Дослідники пояснюють, що використовували перехресний метод для вивчення глобальної поширеності абдомінального ожиріння з нормальною вагою.

Індекс маси тіла - ненадійний показник надмірної ваги: експерти пропонують новий спосіб діагностики ожиріння15.01.25, 10:44 • 25177 переглядiв

Також дослідники спробували виявити зв'язок з кардіометаболічними результатами. Важливо вказати, що кардіометаболічні розлади є однією з провідних причин смерті та інвалідності у всьому світі. Статистика свідчить, що кількість випадків серцево-судинних захворювань за останні 30 років зросла з 271 мільйона до 523 мільйонів. А кількість років життя, скоригованих на інвалідність, майже подвоїлася.

Дані і результати дослідження

Опитування Всесвітньої організації охорони здоров'я "Поетапний підхід до спостереження за факторами ризику неінфекційних захворювань" (ВООЗ STEPS) у 91 країні між 2000 і 2020 роками виявило цікаві дані, що було покладено у основу дослідження. Серед респондентів - 471 228 учасників віком від 15 до 69 років в Африці, Америці, Східному Середземномор'ї, Європі, Південно-Східній Азії та Західній частині Тихого океану.

Отже, абдомінальне ожиріння визначалося як висока окружність талії (≥80 см у жінок; ≥94 см у чоловіків). Визначено, що нормальний ІМТ поєднує  абдомінальне ожиріння  з високою окружністю талії.

Вимірювання проводилися за допомогою стандартизованих інтерв'ю, фізичних показників тіла та біохімічних аналізів.

Генетичний тест допоможе передбачити ожиріння ще в дитинстві - дослідження21.07.25, 15:00 • 3545 переглядiв

У глобальному наборі даних абдомінальне ожиріння було пов'язане з кількома поведінковими та метаболічними факторами.

  • особи з більшим обхватом талії частіше повідомляли про низький рівень споживання фруктів та овочів (коефіцієнт шансів [ВШ] 1,22) та фізичну неактивність (ВШ 1,60);
    • ті, хто мав абдомінальне ожиріння, але нормальний індекс маси тіла, мали вищу ймовірність гіпертонії (ВШ 1,29), діабету (ВШ 1,81), високого рівня загального холестерину (ВШ 1,39) та високого рівня тригліцеридів (ВШ 1,56).

      Серед характеристик респондентів, зазначається, що особи з вищою освітою мали тенденцію до вищої ймовірності абдомінального ожиріння. Початкова освіта (ВШ 1,53) та середня або вища освіта (ВШ 2,38) збільшували ризик порівняно з відсутністю формальної освіти. Але регіон Африки - це єдиний виняток, де середня та вища освіта були пов'язані з нижчими шансами (ВШ 0,64).

      Також, у об'єднаній вибірці виявлено, що 21,7% учасників з нормальним ІМТ страждали від абдомінального ожиріння. Регіональний розподіл такий: від 15,3 % у регіоні Західного Тихого океану до 32,6 % у регіоні Східного Середземномор'я. Ліван мав найвищий рівень поширеності на національному рівні – 58,4 %. Натомість найнижчий рівень, близько 6,9 %, - спостерігався у Мозамбіку.

      Нагадаємо

      В Україні 23% дітей віком 6-8 років мають надмірну вагу через нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя. 

      Виробник Ozempic провів кадрові перестановки через тиск Трампа18.10.25, 09:58 • 5338 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Здоров'я
      Всесвітня організація охорони здоров'я
      Ліван
      Мозамбік
      Африка
      Європа