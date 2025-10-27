Пятая часть взрослых с нормальным весом имеют скрытое ожирение, что повышает риск гипертонии и диабета - исследование

Опасный уровень абдоминального ожирения может быть скрыт у людей, индекс массы тела которых соответствует норме. Сейчас около 20% взрослых имеют скрытое ожирение, и этот фактор означает опасность развития болезней вроде гипертонии и диабета.

Согласно новым данным исследований, индекс массы тела (ИМТ) часто не отражает фактическое распределение жира у человека. Абдоминальное ожирение, особенно висцеральный жир, могут быть "скрытыми", нарушать метаболические процессы через воспалительные пути, а также способствовать инсулинорезистентности, дислипидемии и высокому кровяному давлению.

Более 20% взрослых с нормальным диапазоном ИМТ имеют уровень абдоминального ожирения, - соответствующий вывод указан в исследовании "Кардиометаболические результаты среди взрослых с абдоминальным ожирением и нормальным индексом массы тела". Результаты были опубликованы в JAMA Network Open. Исследователи объясняют, что использовали перекрестный метод для изучения глобальной распространенности абдоминального ожирения с нормальным весом.

Также исследователи попытались выявить связь с кардиометаболическими результатами. Важно отметить, что кардиометаболические расстройства являются одной из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире. Статистика свидетельствует, что количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний за последние 30 лет возросло с 271 миллиона до 523 миллионов. А количество лет жизни, скорректированных на инвалидность, почти удвоилось.

Данные и результаты исследования

Опрос Всемирной организации здравоохранения "Поэтапный подход к наблюдению за факторами риска неинфекционных заболеваний" (ВОЗ STEPS) в 91 стране между 2000 и 2020 годами выявил интересные данные, которые были положены в основу исследования. Среди респондентов - 471 228 участников в возрасте от 15 до 69 лет в Африке, Америке, Восточном Средиземноморье, Европе, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Итак, абдоминальное ожирение определялось как высокая окружность талии (≥80 см у женщин; ≥94 см у мужчин). Определено, что нормальный ИМТ сочетает абдоминальное ожирение с высокой окружностью талии.

Измерения проводились с помощью стандартизированных интервью, физических показателей тела и биохимических анализов.

В глобальном наборе данных абдоминальное ожирение было связано с несколькими поведенческими и метаболическими факторами.

лица с большим обхватом талии чаще сообщали о низком уровне потребления фруктов и овощей (коэффициент шансов [ОШ] 1,22) и физической неактивности (ОШ 1,60);

те, кто имел абдоминальное ожирение, но нормальный индекс массы тела, имели более высокую вероятность гипертонии (ОШ 1,29), диабета (ОШ 1,81), высокого уровня общего холестерина (ОШ 1,39) и высокого уровня триглицеридов (ОШ 1,56).

Среди характеристик респондентов отмечается, что лица с высшим образованием имели тенденцию к более высокой вероятности абдоминального ожирения. Начальное образование (ОШ 1,53) и среднее или высшее образование (ОШ 2,38) увеличивали риск по сравнению с отсутствием формального образования. Но регион Африки - это единственное исключение, где среднее и высшее образование были связаны с более низкими шансами (ОШ 0,64).

Также, в объединенной выборке выявлено, что 21,7% участников с нормальным ИМТ страдали от абдоминального ожирения. Региональное распределение таково: от 15,3% в регионе Западного Тихого океана до 32,6% в регионе Восточного Средиземноморья. Ливан имел самый высокий уровень распространенности на национальном уровне – 58,4%. В то же время самый низкий уровень, около 6,9%, - наблюдался в Мозамбике.

В Украине 23% детей в возрасте 6-8 лет имеют избыточный вес из-за нерационального питания и малоподвижного образа жизни.

