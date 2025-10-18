Производитель Ozempic провел кадровые перестановки из-за давления Трампа

Компания Novo Nordisk назначила представителя фармацевтической отрасли США Грега Майли новым руководителем отдела корпоративных связей на фоне того, как производитель лекарств от ожирения сталкивается с растущим давлением со стороны президента США Дональда Трампа относительно ценообразования на лекарства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Майли недавно занимал должность старшего вице-президента по взаимодействию с государственными органами американского фармацевтического гиганта AbbVie. В пятницу он опубликовал заявление на LinkedIn, и Novo Nordisk поделилась им.

Novo обращается к американскому руководителю с богатым опытом работы в фармацевтической отрасли США, чтобы помочь компании справиться с политическими рисками в условиях администрации Трампа в США, крупнейшем для нее рынке, пишет издание.

Назначение происходит на фоне попыток нового генерального директора Майка Дустдара восстановить доверие инвесторов путем реструктуризации, чтобы сосредоточить Novo на ожесточенной борьбе с лекарствами от ожирения против американского конкурента Eli Lilly.

Майли указал в LinkedIn, что приступит к работе на своей новой должности в следующем месяце и переедет в Данию, родной рынок Novo.

Основным приоритетом Майли будет улучшение отношений Novo с администрацией Трампа, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Другие крупные фармацевтические компании наняли экспертов по связям с общественностью с большим опытом работы в республиканских кругах, чтобы справиться с давлением администрации на отрасль, сообщил источник в европейской фармацевтической компании Reuters в пятницу.

Акции Novo и Lilly выросли в пятницу после того, как Трамп заявил, что цена на препарат Ozempic от диабета от Novo будет снижена. Ozempic содержит тот же активный ингредиент, что и препарат для похудения Wegovy.

Напомним

Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, включая 100% пошлину на импорт лекарств с 1 октября 2025 года, если компания не строит завод в США.