Трамп оголосив про нові мита на ліки, вантажівки та кухонні шафи з 1 жовтня

Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження нових тарифів, включно зі 100% митом на імпорт ліків з 1 жовтня, якщо компанія- постачальник не будує завод у США. Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише УНН.

Починаючи з 1 жовтня 2025 року, ми запровадимо 100% тариф на будь-який брендований або запатентований фармацевтичний продукт, окрім випадків, коли компанія будує свій фармацевтичний завод в Америці. "Будує" визначатиметься як "початок будівництва" та/або "в процесі будівництва". Тому тариф на ці фармацевтичні продукти не застосовуватиметься, якщо будівництво вже розпочато - написав Трамп.

Також Трамп заявив, що з 1 жовтня 2025 року США запровадить 50% мито на всі кухонні шафи, тумби для ванної кімнати та супутні товари.

"Крім того, ми стягуватимемо 30% мито на м’які меблі. Причиною цього є масштабний наплив цієї продукції в США з інших країн. Це дуже несправедлива практика, але ми повинні захищати, з міркувань національної безпеки та з інших причин, наш виробничий процес", - заявивТрамп.

Окрім того, президент США анонсував тарифи на всі важкі вантажівки, виготовлені в інших частинах світу.

Щоб захистити наших виробників важких вантажівок від недобросовісної зовнішньої конкуренції, я запроваджу з 1 жовтня 2025 року 25% тариф на всі "важкі (великі!) вантажівки", виготовлені в інших частинах світу. Таким чином, наші великі виробники вантажівок, такі як Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks та інші, будуть захищені від зовнішнього впливу. Нам потрібне фінансове благополуччя та стабільність наших далекобійників з багатьох причин, але насамперед — з метою національної безпеки! - наголосив Трамп.

За даними Комісії з міжнародної торгівлі США, у 2022 році імпорт, переважно з Азії, становив 60% усіх проданих меблів, включаючи 86% усіх дерев'яних меблів та 42% всіх м'яких меблів.

Трамп підписав угоду про перехід соцмережі TikTok під контроль бізнесу США

Акції компаній, що займаються продажем меблів для дому Wayfair та Williams Sonoma, які залежать від цих імпортних товарів, впали після закриття торгів після оголошення.

Натиск тарифів знову розпалить побоювання щодо інфляції в економіці США, найбільшій у світі.

Доповнення

Трамп підписав 1 серпня указ про запровадження нових тарифів на іморт розміром від 10% до 41% для десятків країн, включно з ЄС. Для всіх країн, які не є в додатку, залишається ставка в 10%.