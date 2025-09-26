Трамп объявил о новых пошлинах на лекарства, грузовики и кухонные шкафы с 1 октября

Президент Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов, включая 100% пошлину на импорт лекарств с 1 октября, если компания-поставщик не строит завод в США. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет УНН.

Начиная с 1 октября 2025 года, мы введем 100% тариф на любой брендированный или запатентованный фармацевтический продукт, кроме случаев, когда компания строит свой фармацевтический завод в Америке. «Строит» будет определяться как «начало строительства» и/или «в процессе строительства». Поэтому тариф на эти фармацевтические продукты не будет применяться, если строительство уже начато - написал Трамп.

Также Трамп заявил, что с 1 октября 2025 года США введут 50% пошлину на все кухонные шкафы, тумбы для ванной комнаты и сопутствующие товары.

«Кроме того, мы будем взимать 30% пошлину на мягкую мебель. Причиной этого является масштабный наплыв этой продукции в США из других стран. Это очень несправедливая практика, но мы должны защищать, по соображениям национальной безопасности и по другим причинам, наш производственный процесс», - заявил Трамп.

Кроме того, президент США анонсировал тарифы на все тяжелые грузовики, произведенные в других частях мира.

Чтобы защитить наших производителей тяжелых грузовиков от недобросовестной внешней конкуренции, я введу с 1 октября 2025 года 25% тариф на все «тяжелые (большие!) грузовики», произведенные в других частях мира. Таким образом, наши крупные производители грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от внешнего влияния. Нам нужно финансовое благополучие и стабильность наших дальнобойщиков по многим причинам, но прежде всего — в целях национальной безопасности! - подчеркнул Трамп.

По данным Комиссии по международной торговле США, в 2022 году импорт, преимущественно из Азии, составлял 60% всей проданной мебели, включая 86% всей деревянной мебели и 42% всей мягкой мебели.

Акции компаний, занимающихся продажей мебели для дома Wayfair и Williams Sonoma, которые зависят от этих импортных товаров, упали после закрытия торгов после объявления.

Натиск тарифов снова разожжет опасения относительно инфляции в экономике США, крупнейшей в мире.

Дополнение

Трамп подписал 1 августа указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая ЕС. Для всех стран, которые не указаны в приложении, остается ставка в 10%.